Максимальные пенсии: что будет с выплатами в 2024 году — Finance.ua

Максимальные пенсии: что будет с выплатами в 2024 году Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Максимальные пенсии: что будет с выплатами в 2024 году

В Украине в начале 2024 года существенно увеличился размер максимальной пенсии. Известно, стоит ли ожидать пересмотра таких выплат.

Вопрос повышения максимального размера пенсии регулирует закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Согласно правилам, размер такой пенсионной выплаты ограничен и не может быть выше десяти прожиточных минимумов, утвержденных для лиц, утративших трудоспособность.

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Поскольку в начале года состоялся пересмотр прожиточного минимума для разных групп населения, то эта выплата существенно выросла. Так, согласно данным государственного бюджета, в текущем году размер прожиточного минимума равен 2,92 тыс. гривен, а для лиц, утративших трудоспособность — 2,361 тыс. гривен (на 268 грн).

В связи с этим, размер минимальной пенсии в Украине вырос с 2,093 тыс. до 2,361 тыс. грн, а максимальной пенсионной выплаты — с 20,93 тыс. до 23,61 тыс. гривен. То есть, сумма повысилась на 2,68 тыс. гривен.

Согласно нормам законодательства такая максимальная сумма является окончательной, то есть с учетом всех возможных доплат, повышений и целевого пособия (кроме доплат для граждан, у которых есть особые заслуги перед Родиной).

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Таким образом, 23,61 тыс. гривен — максимальная пенсия на 2024 год. В бюджете дополнительный пересмотр этой выплаты не предусмотрен.

На такую ​​пенсию имеют право:

государственные служащие;

работники местного самоуправления;

народные депутаты, научные работники.

Заморозка выплат в Украине

Как известно, в проекте Государственного бюджета на 2025 год правительство не заложило финансирование на повышение прожиточного минимума и минимальной заработной платы в стране.

В этой связи размер максимальной пенсии в следующем году может остаться на уровне 2024 года.

Тем не менее, правительство планирует пересмотреть соответствующие показатели по итогам первого полугодия следующего года в случае улучшения экономической ситуации.

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НВ По материалам:

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