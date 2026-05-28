YASNO запустил собственную систему для мониторинга работы солнечных станций и систем хранения энергии

YASNO расширяет возможности управления энергией для бизнеса. Теперь клиенты, имеющие солнечные электростанции и установки хранения энергии, могут контролировать их работу и эффективность с помощью кабинета системы управления энергией YASNO Power.
Об этом сообщили в YASNO.
Доступ к кабинету обеспечен в мобильном приложении и личном кабинете YASNO.
Новая EMS YASNO Power позволяет в режиме реального времени видеть все ключевые параметры оборудования и как работает станция или батарея: объем генерации, уровень потребления, доля покрытия собственных потребностей и излишки электроэнергии. В ближайшее время будет добавлен функционал с оценками финансовых эффектов и основных инструментов управления.
Кроме базовых показателей, пользователи могут анализировать эффективность работы СЭС и принимать решения по оптимизации потребления. Например, оценивать, когда выгоднее использовать собственную генерацию, а когда — потреблять электроэнергию из сети или передавать излишки.
Функционал интегрирован в цифровую экосистему YASNO, поэтому клиенты могут управлять электроэнергией в одном интерфейсе — от поставки до собственной генерации. EMS работает в паре со специальным контроллером YASNO Power, который легко и быстро интегрируется с любым оборудованием солнечных станций и систем накопления энергии.
«Сегодня наличие СЭС или батареи — это только часть решения. Важно понимать, как она работает и какую экономику дает. Мы даем клиенту этот инструмент — простой доступ к данным и возможность управлять своей энергией. Для нас это важное направление и продукт, который мы планируем активно усовершенствовать и развивать», — говорит Сергей Коваленко, СЕО YASNO.
По материалам:
Finance.ua
