Стало известно, сколько зарабатывают украинские АЗС на каждом литре горючего

Сети автозаправочных станций в Украине зарабатывают в среднем от 3 до 5 грн с каждого литра бензина или дизельного топлива.
Об этом сообщил директор «Консалтинговой компании А-95» Сергей Куюн, передает ua.news.
Что формирует цену горючего
По словам эксперта, наибольшую долю стоимости топлива занимает импорт нефтепродуктов — около 50% конечной цены. В настоящее время Украина вынуждена полностью импортировать топливо из-за остановки работы Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
Еще большую часть цены формируют налоги — акциз и НДС. В структуре стоимости дизельного топлива они составляют около 35%, а для бензина — почти 40%.
По словам Куюна, эти три сети вместе имеют около 800 автозаправочных станций, что составляет около 15% украинского топливного рынка.
Эксперты отмечают, что цены на горючее в Украине и дальше в значительной степени будут зависеть от импортных поставок, налоговой нагрузки и ситуации на мировом нефтяном рынке.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на топливного эксперта, основателя группы компаний Prime Дмитрия Лёушкина писал, что мировой рынок горючего остается нестабильным из-за геополитической ситуации и напряжения на Ближнем Востоке. На этом фоне в Украине летом возможны колебания цен на бензин и дизель. В краткосрочной перспективе эксперты допускают удешевление горючего, однако уже в конце лета ситуация может измениться.