Стало известно, сколько зарабатывают украинские АЗС на каждом литре горючего

Энергетика
Цены на топливо в Украине будут в значительной степени зависеть от импортных поставок
Сети автозаправочных станций в Украине зарабатывают в среднем от 3 до 5 грн с каждого литра бензина или дизельного топлива.
Об этом сообщил директор «Консалтинговой компании А-95» Сергей Куюн, передает ua.news.

Что формирует цену горючего

По словам эксперта, наибольшую долю стоимости топлива занимает импорт нефтепродуктов — около 50% конечной цены. В настоящее время Украина вынуждена полностью импортировать топливо из-за остановки работы Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
Еще большую часть цены формируют налоги — акциз и НДС. В структуре стоимости дизельного топлива они составляют около 35%, а для бензина — почти 40%.
Кроме того, в цену входят расходы на логистику, заработные платы персонала, содержание инфраструктуры и операционные расходы сетей.
Как отметил Куюн, чистая прибыль большинства сетей АЗС составляет 5−7% от цены литра горючего.

Какие сегменты АЗС работают в Украине

Эксперт выделил три основные категории топливных сетей в Украине:

Премиум-сегмент

К нему относятся:
  • SOCAR;
  • OKKO;
  • WOG.

Средний ценовой сегмент

В этой категории работают:
  • AMIC;
  • UPG;
  • KLO;
  • «Укрнефть».
При этом государственная «Укрнафта» продает горючее с минимальной маржой, поскольку выполняет роль ценового регулятора рынка.
Бюджетный сегмент

К бюджетному сегменту относятся:
  • «БРСМ-Нефть»;
  • Avantage 7;
  • Marchal.
По словам Куюна, эти три сети вместе имеют около 800 автозаправочных станций, что составляет около 15% украинского топливного рынка.
Эксперты отмечают, что цены на горючее в Украине и дальше в значительной степени будут зависеть от импортных поставок, налоговой нагрузки и ситуации на мировом нефтяном рынке.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на топливного эксперта, основателя группы компаний Prime Дмитрия Лёушкина писал, что мировой рынок горючего остается нестабильным из-за геополитической ситуации и напряжения на Ближнем Востоке. На этом фоне в Украине летом возможны колебания цен на бензин и дизель. В краткосрочной перспективе эксперты допускают удешевление горючего, однако уже в конце лета ситуация может измениться.
По материалам:
ua.news
