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Как возрастет цена поездки в такси (мнение экспертов)

Личные финансы
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Как возрастет цена поездки в такси (мнение экспертов)
Как возрастет цена поездки в такси (мнение экспертов)
Стоимость поездок на такси в Украине может вырасти из-за, в частности, цены горючего и количества водителей на линии.
Отдельно эксперты оценили влияние будущего налога на цифровые платформы, говорится в статье УНИАН.
По словам генерального менеджера Bolt в Украине Сергея Павлика, ценообразование в такси динамичное и зависит прежде всего от баланса спроса и предложения в конкретный момент. На тариф оказывают влияние несколько факторов: погодные условия, часы пик, воздушные тревоги, остановки общественного транспорта и общая ситуация в городе.
«Например, рост стоимости горючего в отдельные периоды и в отдельных городах влиял на поведение части водителей: из-за увеличения расходов они могли сокращать количество поездок или проводить меньше времени онлайн», — сказал генеральный менеджер Bolt.
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Таким образом, система автоматически реагирует на изменения баланса спроса и предложения, что и формирует конечную стоимость поездки.

Как налог повлияет на стоимость поездок

Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов также отметил, что на тариф влияет сразу ряд факторов, а роль будущего налога для цифровых платформ (так называемый налог на ОЛХ) пока преувеличивать не стоит. Он отметил, что закладывать потенциальные 10% налога в стоимость поездок сейчас преждевременно, ведь закон должен заработать только с 2027 года.
«Что действительно держит цену поездки — это горючее и количество водителей на линии, а не этот закон. И здесь интересный момент с Ормузом. Мировая нефть и цена на нашей колонке живут отдельной жизнью. Нефть после пиковых значений в этом году уже упала где-то на 20% на ожиданиях соглашения США-Иран, а наш А-95 за год наоборот подорожал: летом прошлого года был около 59 грн, сейчас — под 76. Дизель где-то 83 грн — сети в июне даже немного срезали. То есть на колонку больше давит курс гривны и акциз, чем заголовки с Ближнего Востока», — отметил Беспалов.
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В свою очередь координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетман оценил потенциальное влияние от новых правил так называемого закона о «налоге на OLX» как незначительный. По его мнению, дополнительные расходы по налогу будут распределены между платформами, водителями и конечными тарифами.
«Если это и повлияет, то буквально немного. Согласно моделированию, те 10% будут „размазаны“ между самой платформой, доходами водителей и ценами. Так что ожидаем подорожание услуг водителей с 2027 года на 2−3%. Это не критично, в пределах статистической погрешности», — добавил Гетман.
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Ранее в Bolt рассказали, могут ли водители такси получить бронирование.
По материалам:
УНІАН
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