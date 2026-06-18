В Bolt рассказали, могут ли водители такси получить бронирование
У агрегаторов такси в настоящее время нет юридических механизмов для бронирования водителей от мобилизации, поскольку они не являются штатными работниками компаний.
Об этом в интервью сообщил генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик.
Водители не являются сотрудниками компании
В компании отмечают, что действующее законодательство не предусматривает возможности бронирования водителей, сотрудничающих с платформой.
По словам Павлика, водители Bolt не состоят в трудовых отношениях с компанией, а работают как независимые партнеры. Согласно действующему законодательству, бронирование военнообязанных осуществляют работодатели для своих работников.
«Поскольку водители, которые сотрудничают через платформу Bolt, являются независимыми партнерами, а не штатными сотрудниками компании, у нас нет юридических механизмов для их бронирования», — сказал он.
В то же время, в компании готовы подключаться к дискуссиям о возможном внедрении механизма экономического бронирования.
По словам Павлика, если такие инициативы начнут рассматривать органы государственной власти, сервис будет участвовать в соответствующем диалоге.
В компании подчеркивают, что вопросы поддержки водителей остаются актуальными на фоне кадрового дефицита и роста спроса на услуги перевозки.
Новые правила бронирования
Ранее Finance.ua рассказывал, что Кабинет Министров опубликовал изменения в порядок бронирования военнообязанных работников и обязал пересмотреть статус всех критически важных предприятий.
Постановление предусматривает повышение зарплатного критерия для бронирования до 25941 грн.
Работники, у которых уже есть отсрочка от призыва, а также работники-совместители будут учитываться до квоты только по одному из мест работы.
Обновлены также критерии для резидентов «Дія.City». Для подтверждения соответствия требованиям компании должны подавать налоговые расчеты относительно доходов работников и уплаты единого социального взноса за последние 6 календарных месяцев.
Поделиться новостью
Также по теме
Как узнать о долге за коммуналку: простые способы проверки
ПартнерскаяSense Bank запустил депозит «Лояльный» для клиентов с регулярными выплатами
Вакансии в Military Tech (ТОП-10)
Выплаты до 460 тыс. гривен: кто из военных может получить
Освобожденные из плена украинцы смогут бесплатно восстановить водительские документы
ВПЛ тратят на аренду жилья 70% своего дохода