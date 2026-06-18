В Bolt рассказали, могут ли водители такси получить бронирование Сегодня 18:33 — Личные финансы

У агрегаторов такси в настоящее время нет юридических механизмов для бронирования водителей от мобилизации, поскольку они не являются штатными работниками компаний.

Об этом в интервью сообщил генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик.

Водители не являются сотрудниками компании

В компании отмечают, что действующее законодательство не предусматривает возможности бронирования водителей, сотрудничающих с платформой.

По словам Павлика, водители Bolt не состоят в трудовых отношениях с компанией, а работают как независимые партнеры. Согласно действующему законодательству, бронирование военнообязанных осуществляют работодатели для своих работников.

«Поскольку водители, которые сотрудничают через платформу Bolt, являются независимыми партнерами, а не штатными сотрудниками компании, у нас нет юридических механизмов для их бронирования», — сказал он.

В то же время, в компании готовы подключаться к дискуссиям о возможном внедрении механизма экономического бронирования.

По словам Павлика, если такие инициативы начнут рассматривать органы государственной власти, сервис будет участвовать в соответствующем диалоге.

В компании подчеркивают, что вопросы поддержки водителей остаются актуальными на фоне кадрового дефицита и роста спроса на услуги перевозки.

Новые правила бронирования

Ранее Finance.ua рассказывал , что Кабинет Министров опубликовал изменения в порядок бронирования военнообязанных работников и обязал пересмотреть статус всех критически важных предприятий.

Постановление предусматривает повышение зарплатного критерия для бронирования до 25941 грн.

Работники, у которых уже есть отсрочка от призыва, а также работники-совместители будут учитываться до квоты только по одному из мест работы.

Обновлены также критерии для резидентов «Дія.City». Для подтверждения соответствия требованиям компании должны подавать налоговые расчеты относительно доходов работников и уплаты единого социального взноса за последние 6 календарных месяцев.

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