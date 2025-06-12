Всемирный банк отменяет запрет на финансирование проектов ядерной энергетики — Finance.ua

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Всемирный банк отменяет запрет на финансирование проектов ядерной энергетики

Энергетика
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Всемирный банк отменяет запрет на финансирование проектов ядерной энергетики
Всемирный банк отменяет запрет на финансирование проектов ядерной энергетики
Всемирный банк объявил о снятии многолетнего запрета на финансирование ядерных энергетических проектов.
Об этом пишет The New York Times.
Как пишет издание, это решение может помочь развивающимся странам уменьшить зависимость от ископаемого топлива и сократить выбросы парниковых газов.
Официально запрет действовал с 2013 года, хотя фактически Всемирный банк не финансировал ядерные проекты с 1959 года. Одной из причин длительной политики невмешательства была позиция Германии, которая выступала против рисков для стран с ограниченным опытом в сфере атомной энергетики.
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Решение было принято на фоне растущей поддержки атомной энергетики в мире. Более 20 стран, включая США, Францию ​​и Гану, подписали международное обещание утроить производство атомной энергии до 2050 года. Администрация Дональда Трампа, в частности, активно продвигает расширение американского ядерного флота, акцентируя внимание на новом поколении малых модульных реакторов.
Министр финансов США Скотт Бессент ранее призвал Всемирный банк пересмотреть свою позицию, подчеркивая, что это «революционизирует энергетическое обеспечение для развивающихся рынков». США как крупнейший акционер банка оказывают значительное влияние на его политику.
Также свою позицию пересмотрела и Германия, где новое правительство выступило в поддержку малых ядерных реакторов, несмотря на то, что страна закрыла собственные АЭС в 2023 году.
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Решения Всемирного банка уже поприветствовали в странах, стремящихся уменьшить зависимость от угля. К примеру, Вьетнам и Индонезия ищут финансирование для досрочного вывода из эксплуатации угольных электростанций и перехода на более чистые источники.
Страны, которые до сих пор ориентировались преимущественно на россию и Китай как на поставщиков ядерных технологий, теперь могут получить альтернативные источники финансирования. Гана, с 1960-х годов мечтающая о собственных ядерных реакторах, надеется начать строительство без привязки к одной геополитической стороне.
Президент Всемирного банка Аджай Банга подчеркнул, что поддержка климатических обязательств и одновременное расширение доступа к энергии — это реалистичная стратегия. Он добавил: «Я не являюсь климатическим евангелистом. Я просто тот, кто доводит дело до конца».
По материалам:
suspilne.media
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