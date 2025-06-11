Всемирный банк дал прогноз для экономики Украины на 2026 год — Finance.ua

Всемирный банк дал прогноз для экономики Украины на 2026 год Сегодня 17:04 — Казна и Политика

Всемирный банк дал прогноз для экономики Украины на 2026 год

Прогнозируется, что рост экономики Украины увеличится с 2,0% в 2025 году до 5,2% в 2026 году.

Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка за июнь 2025 года.

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Относительно войны

Перспективы долгосрочного урегулирования остаются неопределенными.

Как отмечается в прогнозе Всемирного банка, российское вторжение «продлится до конца 2025 года, после чего активные боевые действия начнут спадать».

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Рост в 2026 году предусматривает всплеск инвестиций в производство и реконструкцию, в то время как ожидается, что возобновление экспорта останется ограниченным из-за сложной торговой среды и экономической неопределенности.

По оценке Всемирного банка, без крепкого мирного соглашения продолжение или усиление вторжения может еще больше ослабить экономику Украины и поддерживать высокую геополитическую напряженность.

вырос всего на 0,8% по сравнению с прошлым годом, а инфляция за месяц замедлилась до 0,7%, что стало самым низким показателем с прошлым летом. Напомним, по оценке ИЭИ, в апреле реальный ВВПпо сравнению с прошлым годом, а инфляция за месяц замедлилась до 0,7%, что стало самым низким показателем с прошлым летом.

По данным Госстата, добывающая промышленность сократила производство на 0,8% дпр (по сравнению с аналогичным периодом до предыдущего года), а перерабатывающая упала на 4,8% кпг, тогда как специалисты ИЭИ ожидали достаточно близких к прошлогодним показателям.

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