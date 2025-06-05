Гринчук рассказала, что такое циркулярная экономика — Finance.ua

Гринчук рассказала, что такое циркулярная экономика
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук подчеркнула, что для Украины циркулярная экономика — это не только экологическое направление, но и фундамент масштабного послевоенного восстановления.
Об этом сообщает Минокружсреды.
«Не дожидаясь завершения войны, Украина уже выстраивает новую модель экономики — зеленую, цифровую, ресурсоэффективную и интегрированную в ЕС. Но у нас нет десятилетий для перемен — должны действовать уже. В стране более 6 миллионов тонн отходов разрушения и более 2,5 миллионов поврежденных или разрушенных домов»,
заявила Светлана Гринчук.
Украина уже внедряет циркулярную модель, где отходы разрушений рассматриваются как ресурс для строительства, промышленности и ландшафтного дизайна.
Достижения и международное сотрудничество:
- С 2022 года ПРООН в Украине расчистила 600 000 тонн завалов в шести областях, созданы три станции по переработке в Буче, Чернигове и Николаеве.
- Подписаны соглашения с JICA (Япония) о реализации проектов переработки отходов.
- В Виннице совместно с немецкой компанией ALBA готовят к запуску современный завод переработки.
- При поддержке UNEP, Neo-Eco Ukraine, Ukraine Shelter Cluster, реализуются программы рециклинга в 9 восточных областях, Киевской, Николаевской областях и Кривом Роге.
Светлана Гринчук также акцентировала внимание на потребности в дальнейшей технической, научной и финансовой поддержке со стороны международных партнеров. Украина заинтересована в создании стратегий преодоления долгосрочных экологических последствий войны.
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