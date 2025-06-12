Всемирный банк предвещает резкое замедление глобальной экономики в текущем году — Finance.ua

Всемирный банк предвещает резкое замедление глобальной экономики в текущем году Сегодня 07:15 — Мир

Всемирный банк предвещает резкое замедление глобальной экономики в текущем году

В этом году глобальная экономика может резко замедлиться, главным образом из-за международных разногласий и тарифных войн, вспыхнувших после кардинальных изменений в торговой политике Соединенных Штатов с приходом администрации Дональда Трампа.

На это обращают внимание ведущие экономисты Всемирного банка в анализе , обнародованном 10 июня.

«Всего лишь шесть месяцев назад казалось, что ожидается „мягкая посадка“ для мировой экономики, которая стабилизировалась после чрезвычайного ряда как природных, так и техногенных бедствий в последние несколько лет. Но этот момент исчез», — отмечается в анализе.

Сегодня мировая экономика снова сталкивается с турбулентностью, подчеркивают специалисты. Без быстрой коррекции курса влияние на уровень жизни в мире может оказаться существенным.

Основная причина угрозы — международные разногласия в сфере торговли, усилившие неопределенность.

«Только в этом году, по нашим прогнозам, эти потрясения сократят почти на 0,5% темпы роста мирового валового внутреннего продукта, которые ожидались в начале года — до 2,3%. Это самый слабый показатель за 17 лет, если не учитывать глобальные рецессии», — подчеркивается в публикации.

Причем, по данным экономистов, такая тенденция будет сохраняться и далее: к 2027 году ожидается, что рост мирового ВВП в среднем составит всего 2,5%, что является самым «медленным темпом за любое десятилетие с 1960-х годов».

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Специалисты подчеркивают, что больше всего пострадают беднейшие страны, а развивающиеся рынки превратятся в зону, свободную от развития.

Для того чтобы избежать ухудшения, экономисты отмечают необходимость сделать несколько важных шагов. Прежде всего нужно реставрировать нормальные торговые отношения; восстановить фискальный порядок; ускорить создание рабочих мест на фоне исторического демографического сдвига во всем мире.

«Благодаря решительным действиям правительства всего мира все еще могут восстановить темпы сокращения бедности и обеспечить повышение уровня жизни для следующего поколения», — подчеркнули экономисты.

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Укрінформ По материалам:

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