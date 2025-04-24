Всемирный банк назвал три причины замедления экономики Украины — Finance.ua
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Всемирный банк назвал три причины замедления экономики Украины

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Всемирный банк назвал три причины замедления экономики Украины
Всемирный банк назвал три причины замедления экономики Украины
Экономический рост в Украине будет медленным в течение двух лет. Экономика ускорится только в 2026 году при условии прекращения войны.
Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка региона Европы и Центральной Азии.
Как отмечается в обзоре, на фоне продолжающихся боевых действий экономический рост в Украине замедлился в 2024 году до 2,9% с 5,5% в 2023 году.
Основными факторами снижения роста стали:
  • сокращение внешнего спроса,
  • нехватка рабочей силы,
  • дальнейшие перебои с поставкой электроэнергии из-за войны.
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Всемирный банк ожидает, что в Украине рост еще больше замедлится до 2% в этом году, прежде чем увеличится до 5,2% в 2026 году, «при условии, что военные действия закончатся и начнется восстановление».
Согласно прогнозу Всемирного банка, рост в развивающихся экономиках Европы и Центральной Азии значительно замедлится до 2,5% в среднем в 2025−26 годах в условиях глубокой глобальной неопределенности. В 2023 году рост был на 3,7%, в 2024 году — на 3,6%.

Прогнозы по экономике Украины

Национальный банк Украины в апреле ухудшил прогноз роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2025 году до 3,1%.
По прогнозу НБУ, в 2026 году экономика вырастет на 3,7% (предыдущий прогноз — 4,0%), в 2027 году ВВП увеличится на 3,9% (предыдущий прогноз — 4,2%).
По данным Госстата, рост ВВП Украины в 2024 году замедлился до 2,9% по сравнению с 5,5% в 2023 году. Прогноз роста ВВП, заложенный в бюджет 2025 года — 2,7% в год.
В марте МВФ обновил базовый сценарий, согласно которому война россии против Украины закончится в конце 2025 года.
По материалам:
РБК-Україна
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