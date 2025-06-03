В Киеве началась миссия Всемирного банка: Украина рассчитывает на $1 млрд — Finance.ua

В Киеве началась миссия Всемирного банка: Украина рассчитывает на $1 млрд Сегодня 13:29 — Казна и Политика

В Киеве началась миссия Всемирного банка: Украина рассчитывает на $1 млрд, Фото: mof.gov.ua

В Киеве 2 июня начала работу миссия Всемирного банка по экономической политике и преодолению бедности. Визит продлится до 6 июня. Среди тем, которые обсуждались в первый день работы миссии, — реформы в социальной сфере.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В течение недели миссия будет согласовывать параметры нового соглашения относительно «Займа на политику развития Основы роста» (Development Policy Operation, DPO). В рамках этого соглашения Украина планирует привлечь минимум $1 миллиард в 2025 году от Международного банка реконструкции и развития.

DPO — это системный инструмент, предусматривающий зачисление средств в общий фонд госбюджета при условии выполнения определенных реформ. Они относятся, в частности, к усилению экономической политики для обеспечения устойчивого роста.

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Сотрудничество с банком позволяет не только привлечь ресурсы для поддержки бюджета, но и продолжить ключевые реформы. В 2023 году с помощью этого механизма в бюджет поступило около $3,5 млрд. Эти средства были направлены на приоритетные расходы и реализацию реформ в таможенной и налоговой сферах, работе госпредприятий, энергетике, банковском секторе и поддержке частного бизнеса.

Реформы в социальной сфере

С 1 июля 2025 года в Украине планируется запустить пилотный проект по внедрению базового социального пособия.

Как сказал министра финансов объяснил Роман Ермоличев, это новый вид поддержки, объединяющий несколько нынешних социальных выплат. Базовый размер пособия будет составлять 4500 гривен. Переход на эту систему будет добровольным — граждане будут самостоятельно решать, получать ли новый вид выплат.

Кроме того, Минфин согласовал законопроект, предусматривающий новые меры по поддержке семей и стимулированию рождаемости. Реализация запланирована на 2026 год. По словам Ермоличева, цель инициативы не только обновить размеры пособия, но и изменить подходы к поддержке родителей после рождения ребенка.

Дальнейшие шаги

Ожидается, что Украина получит не менее $1 млрд до конца 2025 года. Договоренности предусматривают:

финализацию условий соглашения — до конца июня;

выполнение Украиной условий — до конца октября;

утверждение финансирования Советом директоров Всемирного банка — в ноябре.

Напомним, 29 мая в Украине завершила работу миссия Международного валютного фонда по восьмому пересмотру программы «Механизм расширенного финансирования». После этого Украина получит доступ к финансированию объемом 0,37 млрд СПЗ (около 0,5 млрд долл. США в эквиваленте), а общая сумма выплат по программе достигнет 10,65 млрд долл. США. Общий размер программы остается неизменным (15,5 млрд долл. США).

Справка Finance.ua:

как ранее сообщили в Кабмине, с 1 июля 2025 года в Украине государство запускает новый механизм базового социального пособия. Это новый вид помощи, объединяющий несколько социальных выплат в одну. Цель программы — избежать ситуации, когда людям нужно отдельно оформлять несколько видов пособий, собирая десятки справок;

выплаты будут назначаться:

— малообеспеченным семьям;

— одиноким матерям или родителям, получающим пособие на детей;

— многодетным семьям;

— семьям, получающим временное пособие детям из-за неуплаты алиментов или отсутствия информации об родителе;

— людям с инвалидностью;

— детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

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