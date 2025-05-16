Всемирный банк выделит еще 84 миллиона долларов на восстановление жилья в Украине — Finance.ua

Всемирный банк выделит еще 84 миллиона долларов на восстановление жилья в Украине Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Всемирный банк выделит еще 84 миллиона долларов на восстановление жилья в Украине, Фото: mindev.gov.ua

Украина получит дополнительные 84 миллиона долларов Всемирного банка для продолжения реализации проекта «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (HOPE)».

Об этом говорится на сайте Министерства развития общин и территорий Украины.

«Мы подписали финансовое соглашение, которое стало возможным в рекордные сроки. Средства будут направлены на программу „єВідновлення“ для выплаты компенсаций на поврежденное имущество, а также на развитие Реестра поврежденного и уничтоженного имущества», — отметил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, это позволит более 25 тысяч семей отремонтировать жилье и вернуться к нормальной жизни. Согласно договору, деньги распределят так:

82,5 млн долларов — на компенсации гражданам за поврежденное жилье из-за российского вторжения;

1,5 млн долларов — на поддержку и развитие Реестра поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ), являющегося ключевым цифровым инструментом для фиксации ущерба и планирования восстановления.

Проект HOPE реализуется в партнерстве со Всемирным банком. Он охватывает как индивидуальные компенсации в рамках программы «єВідновлення», так и работы по восстановлению многоквартирных домов. Сейчас это крупнейший проект в жилищном секторе восстановления Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.