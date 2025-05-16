Всемирный банк выделит еще 84 миллиона долларов на восстановление жилья в Украине — Finance.ua

Всемирный банк выделит еще 84 миллиона долларов на восстановление жилья в Украине
Украина получит дополнительные 84 миллиона долларов Всемирного банка для продолжения реализации проекта «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (HOPE)».
Об этом говорится на сайте Министерства развития общин и территорий Украины.
«Мы подписали финансовое соглашение, которое стало возможным в рекордные сроки. Средства будут направлены на программу „єВідновлення“ для выплаты компенсаций на поврежденное имущество, а также на развитие Реестра поврежденного и уничтоженного имущества», — отметил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
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По его словам, это позволит более 25 тысяч семей отремонтировать жилье и вернуться к нормальной жизни. Согласно договору, деньги распределят так:
- 82,5 млн долларов — на компенсации гражданам за поврежденное жилье из-за российского вторжения;
- 1,5 млн долларов — на поддержку и развитие Реестра поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ), являющегося ключевым цифровым инструментом для фиксации ущерба и планирования восстановления.
Проект HOPE реализуется в партнерстве со Всемирным банком. Он охватывает как индивидуальные компенсации в рамках программы «єВідновлення», так и работы по восстановлению многоквартирных домов. Сейчас это крупнейший проект в жилищном секторе восстановления Украины.
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