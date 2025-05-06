ВВП, интервенции, поддержка партнеров: в KSE обновили прогнозы по восстановлению экономики Украины — Finance.ua

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ВВП, интервенции, поддержка партнеров: в KSE обновили прогнозы по восстановлению экономики Украины

Казна и Политика
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ВВП, интервенции, поддержка партнеров: в KSE обновили прогнозы по восстановлению экономики Украины
ВВП, интервенции, поддержка партнеров: в KSE обновили прогнозы по восстановлению экономики Украины
Согласно обновленному отчету Ukraine Macroeconomic Handbook за апрель 2025 года, аналитики KSE отмечают стабильную макроэкономическую ситуацию в Украине, которая стала возможной благодаря адаптивности экономики, взвешенной политике правительства и масштабной финансовой поддержке со стороны международных партнеров.
Об этом говорится в исследовании KSE.
KSE прогнозирует рост ВВП на уровне около 3% ежегодно и ускорение его роста в 2026−27 по окончании войны. Ключевым фактором устойчивого послевоенного восстановления является рост производительности благодаря инвестициям.
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Критически важны для стабильных макроэкономических показателей те $50 млрд, которые предоставлены G7 в рамках механизма ERA, основанного на поступлениях от замороженных российских суверенных активов. В 2025−27 годах Украина получит около $92 млрд иностранных грантов и кредитов, из которых свыше $58 млрд ожидается уже в этом году.

Поддержка партнеров позволит Украине профинансировать бюджет и накопить резервы

Внешние займы на общую сумму свыше $72 млрд будут привлечены в течение 2025−27 годов и профинансируют значительную часть дефицита бюджета.
Ожидается, что дефицит снизится с 16% ВВП в 2025 году до 10,2% в 2026 году и 6,4% в 2027 году, поскольку прогнозируется рост доходов, несмотря на значительное сокращение грантов после 2025 года.
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В то же время, расходы бюджета уменьшатся примерно на 15% после войны, поскольку расходы на оборону и безопасность можно будет постепенно сокращать. Внешние поступления также окажут положительное влияние на динамику платежного баланса и позволят получить $17 млрд дополнительных резервов к 2027 году. Это увеличит их объем до $60 млрд — то есть до комфортного уровня, эквивалентного 6,5 месяцам импорта.

Инфляция начнет замедляться к середине 2025 года

Основные драйверы — повышение стоимости электроэнергии, рост заработных плат и цен производителей — ослабеют, а более жесткая монетарная политика НБУ окажет значительное влияние. После пика на уровне около 14% во 2 квартале 2025 года KSE прогнозирует снижение инфляции до 8,6% в 4 квартале 2025 года и приближение к цели центрального банка в 5% к концу 2027 года.
НБУ продолжит жесткую монетарную политику до тех пор, пока инфляция не опустится ниже 10% осенью 2025 года. Интервенции на валютном рынке, которые стали возможны благодаря поступлению внешней помощи, обеспечат общую стабильность курса гривны в пределах 42−46 грн/долл. в течение прогнозного периода.

Несколько ключевых рисков остаются или появились после январского прогноза

Во-первых, одно из ключевых предположений, положенных в основу отчета, состоит в том, что полномасштабная война завершится в 2025 году. Продолжение войны в 2026 году будет серьезно препятствовать экономическому восстановлению Украины, потребует значительно больших затрат, а также увеличит ущерб и потребности в восстановлении.
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Во-вторых, для повышения производительности и обеспечения устойчивого экономического роста Украине необходимо привлечь $300 млрд инвестиций в течение следующих 10 лет. Недофинансированное восстановление значительно замедлит приближение Украины к уровню доходов стран ЕС.
В-третьих, поскольку значительную часть внешней помощи ожидают получить уже в этом году, важно сохранить макроэкономические резервы и бюджетные ресурсы на 2026−2027 годы. Новыми важными рисками, которые появились в последние месяцы, являются эскалация торговой войны между США и остальным миром и вероятное завершение торговых мер ЕС для Украины. Вместе эти факторы могут оказать значительное негативное влияние на торговлю, инвестиции и экономическую активность в Украине.
По материалам:
Finance.ua
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