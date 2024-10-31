Минэкономики и KSE расширили цифровой портал инвестпроектов на 31 позицию — Finance.ua

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Минэкономики и KSE расширили цифровой портал инвестпроектов на 31 позицию

Фондовый рынок
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Минэкономики и KSE расширили цифровой портал инвестпроектов на 31 позицию
Минэкономики и KSE расширили цифровой портал инвестпроектов на 31 позицию
В инвестиционный портал включили 31 новый проект общей стоимостью 2,1 млрд евро.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Инициативы, предложенные частными и государственными компаниями, включают секторы энергетики, сельского хозяйства, машиностроения, транспорта и логистики, зеленой металлургии, а также строительных материалов. Новые проекты представлены в 13 областях Украины, больше всего — во Львовской, Днепропетровской и Киевской областях.
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«Мы системно работаем над расширением инвестиционного портала, чтобы предложить потенциальным инвесторам как можно больше возможностей для работы в Украине. Залогом этого является активная вовлеченность бизнеса. Частные и государственные компании могут предложить собственные проекты, и после соответствующего анализа, они будут представлены на портале. На инвестиционный портал мы уже добавили 126 проектов общей стоимостью $28,9 млрд», — отметил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.
С помощью интерактивной карты, фильтров и инфографик посетители сайта могут исследовать географическое и отраслевое распределение проектов, их общий бюджет, необходимое финансирование, стадию реализации и другие ключевые детали — как по секторам, так и по отдельным проектам.
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Портал содержит информацию для предпринимателей, стремящихся привлечь дополнительное финансирование для развития. Посетители сайта могут получить практические советы по имеющимся программам поддержки для бизнеса от Правительства, международных финансовых организаций (МФО), украинских банков, страховых компаний и стран-партнеров.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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