Преимущества и недостатки инвестирования в монеты — Finance.ua

Преимущества и недостатки инвестирования в монеты Сегодня 20:01 — Личные финансы

Преимущества и недостатки инвестирования в монеты

Бесспорное преимущество инвестирования в монеты — в возможности диверсифицировать собственный портфель, защититься от возможной инфляции, а также воспользоваться потенциальным ростом цен на эти изделия.

Популярность инвестирования в монеты существует по нескольким причинам. Если кратко, то инвестирование в монеты популярно, потому что это помогает защититься от инфляции; диверсифицирует общий инвестиционный портфель; позволяет хорошо контролировать инвестиции, что в современных условиях финансовой нестабильности особенно важно.

Плюсами в плане покупки и хранения инвестиционных монет являются:

безопасность возможного падения стоимости актива. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с графиком роста цены серебра/золота за многие годы. Предупредим ваше самостоятельное изучение и отметим, что будет наблюдаться при этом только восходящий тренд. Присущих инвестированию в криптовалюту и на фондовых биржах рисков и «скачков» здесь нет;

отсутствие возможных потерь капитала. Если говорить даже о долгосрочной перспективе, можно не сомневаться в получении прибыли и сохранении средств. Монеты не имеют склонности к инфляции, поэтому владельцы могут не волноваться по поводу изменений курса национальной валюты.

Со временем некоторые монеты могут перейти в раздел редких и начать еще больше цениться коллекционерами. Конечно, прибыль вместе с этим будет выше, чем ожидалось.

О минусах этого инструмента нужно помнить. В первую очередь из этих «нюансов» отметим:

необходимость «забыть» о возможности краткосрочной прибыли. Не менее 5 лет составляет срок хранения таких вложений;

потребность самостоятельно беспокоиться о хранении монет. Продаются они в особых кейсах, но от кражи защищать их нужно самостоятельно.

Также заметим, что при покупке инвестиционных монет с рук можно приобрести фальшивку. Поэтому делать такие вложения следует только в банковских учреждениях, или обязательно пользоваться дополнительно услугами экспертов.

Основные выводы об инвестировании в монеты:

Это интересно и выгодно, но не подойдет для краткосрочного вложения. Отлично сохраняет деньги, но не приносит такой большой прибыли, как другие варианты инвестирований. Требует принятия дополнительных мер по безопасности. Требует определенных знаний от инвестора.

То есть, если заинтересованы инвестированием в монеты, прямо сейчас начинайте просматривать соответствующие форумы и группы в соцсетях с целью получения общей информации об этом направлении вложений.

Далее, когда уже немного определитесь, какие именно монеты интересуют (эпоха, материал, принадлежность к историческому событию), начинайте просматривать предложения, ищите выгодные, но не рискуйте.

Любое приобретение оформляйте официально, фиксируйте приобретение права собственности и храните соответствующие документы. Относительно продаж не спешите. Нацеливайтесь делать это через 5−10−20 лет, не раньше.

Напомним, Национальный банк расширил сеть по покупке инвестиционных монет у населения и приему поврежденных для оценки.

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