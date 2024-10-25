Преимущества и недостатки инвестирования в монеты — Finance.ua

Преимущества и недостатки инвестирования в монеты
Бесспорное преимущество инвестирования в монеты — в возможности диверсифицировать собственный портфель, защититься от возможной инфляции, а также воспользоваться потенциальным ростом цен на эти изделия.
Об этом сказано в статье Finance.ua Как начать инвестировать в монеты: пошаговый гид для начинающих.
Популярность инвестирования в монеты существует по нескольким причинам. Если кратко, то инвестирование в монеты популярно, потому что это помогает защититься от инфляции; диверсифицирует общий инвестиционный портфель; позволяет хорошо контролировать инвестиции, что в современных условиях финансовой нестабильности особенно важно.
Плюсами в плане покупки и хранения инвестиционных монет являются:
- безопасность возможного падения стоимости актива. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с графиком роста цены серебра/золота за многие годы. Предупредим ваше самостоятельное изучение и отметим, что будет наблюдаться при этом только восходящий тренд. Присущих инвестированию в криптовалюту и на фондовых биржах рисков и «скачков» здесь нет;
- отсутствие возможных потерь капитала. Если говорить даже о долгосрочной перспективе, можно не сомневаться в получении прибыли и сохранении средств. Монеты не имеют склонности к инфляции, поэтому владельцы могут не волноваться по поводу изменений курса национальной валюты.
Со временем некоторые монеты могут перейти в раздел редких и начать еще больше цениться коллекционерами. Конечно, прибыль вместе с этим будет выше, чем ожидалось.
О минусах этого инструмента нужно помнить. В первую очередь из этих «нюансов» отметим:
- необходимость «забыть» о возможности краткосрочной прибыли. Не менее 5 лет составляет срок хранения таких вложений;
- потребность самостоятельно беспокоиться о хранении монет. Продаются они в особых кейсах, но от кражи защищать их нужно самостоятельно.
Также заметим, что при покупке инвестиционных монет с рук можно приобрести фальшивку. Поэтому делать такие вложения следует только в банковских учреждениях, или обязательно пользоваться дополнительно услугами экспертов.
Основные выводы об инвестировании в монеты:
- Это интересно и выгодно, но не подойдет для краткосрочного вложения.
- Отлично сохраняет деньги, но не приносит такой большой прибыли, как другие варианты инвестирований.
- Требует принятия дополнительных мер по безопасности.
- Требует определенных знаний от инвестора.
То есть, если заинтересованы инвестированием в монеты, прямо сейчас начинайте просматривать соответствующие форумы и группы в соцсетях с целью получения общей информации об этом направлении вложений.
Далее, когда уже немного определитесь, какие именно монеты интересуют (эпоха, материал, принадлежность к историческому событию), начинайте просматривать предложения, ищите выгодные, но не рискуйте.
Любое приобретение оформляйте официально, фиксируйте приобретение права собственности и храните соответствующие документы. Относительно продаж не спешите. Нацеливайтесь делать это через 5−10−20 лет, не раньше.
Напомним, Национальный банк расширил сеть по покупке инвестиционных монет у населения и приему поврежденных для оценки.
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