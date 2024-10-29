Минэкономики обновило гайд для инвесторов с проектами от €12 миллионов — Finance.ua

Минэкономики обновило гайд для инвесторов с проектами от €12 миллионов Сегодня 16:28 — Личные финансы

Минэкономики обновило гайд для инвесторов с проектами от €12 миллионов

Министерство экономики обнародовало обновленный гайд для инвесторов со значительными инвестициями. Это справочник с актуальными инструкциями и рекомендациями, разработанный для предпринимателей, которые готовы реализовать в Украине инвестиционные проекты стоимостью от 12 млн евро.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Обновленный гайд подробно объясняет требования к инвестиционным проектам и заявителям, включая необходимые документы и форму заявки. Важной частью гайда является пошаговая дорожная карта для инвесторов, которая поможет качественно подготовить заявку и сопроводительные документы перед подачей Минэкономики. Именно качественная подготовка заявки является первым и очень важным шагом, ведь от нее зависит, насколько быстро ее рассмотрят соответствующие органы и будет ли получено заключение Минэкономики», — подчеркнул заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратов.

Государственную поддержку могут получить инвесторы с проектами в размере от 12 миллионов евро и сроком реализации до 5 лет.

Приоритет отдается отраслям перерабатывающей промышленности, добыче полезных ископаемых, транспорту, логистике, образованию, науке, здравоохранению, управлению отходами, а также искусству, культуре, туризму, спорту и электронным коммуникациям.

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