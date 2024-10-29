Минэкономики обновило гайд для инвесторов с проектами от €12 миллионов — Finance.ua
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Минэкономики обновило гайд для инвесторов с проектами от €12 миллионов

Личные финансы
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Минэкономики обновило гайд для инвесторов с проектами от €12 миллионов
Минэкономики обновило гайд для инвесторов с проектами от €12 миллионов
Министерство экономики обнародовало обновленный гайд для инвесторов со значительными инвестициями. Это справочник с актуальными инструкциями и рекомендациями, разработанный для предпринимателей, которые готовы реализовать в Украине инвестиционные проекты стоимостью от 12 млн евро.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«Обновленный гайд подробно объясняет требования к инвестиционным проектам и заявителям, включая необходимые документы и форму заявки. Важной частью гайда является пошаговая дорожная карта для инвесторов, которая поможет качественно подготовить заявку и сопроводительные документы перед подачей Минэкономики. Именно качественная подготовка заявки является первым и очень важным шагом, ведь от нее зависит, насколько быстро ее рассмотрят соответствующие органы и будет ли получено заключение Минэкономики», — подчеркнул заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратов.

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Государственную поддержку могут получить инвесторы с проектами в размере от 12 миллионов евро и сроком реализации до 5 лет.
Приоритет отдается отраслям перерабатывающей промышленности, добыче полезных ископаемых, транспорту, логистике, образованию, науке, здравоохранению, управлению отходами, а также искусству, культуре, туризму, спорту и электронным коммуникациям.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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