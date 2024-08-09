Для восстановления Украины только на строительные материалы понадобится около $65 млрд — исследование KSE — Finance.ua
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Для восстановления Украины только на строительные материалы понадобится около $65 млрд — исследование KSE

Казна и Политика
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Для восстановления Украины только на строительные материалы понадобится около $65 млрд — исследование KSE
Для восстановления Украины только на строительные материалы понадобится около $65 млрд — исследование KSE
Только на строительные материалы для восстановления Украины по предварительным оценкам понадобится около 65 миллиардов долларов.
К такому выводу пришли аналитики Киевской школы экономики. Восьмого августа KSE представили комплексное исследование строительной индустрии Украины.
Отмечается, что 90% строительных материалов, необходимых для восстановления, могут производиться в Украине. Для этого Украина должна сконцентрироваться на привлечении инвестиций в отрасль строительных материалов.
Для восстановления Украины только на строительные материалы понадобится около $65 млрд — исследование KSE
«Такие исследования подтверждают, что, при условии верных шагов, мы можем формировать добавленную стоимость от производства строительной продукции на территории Украины. Более 90% мощностей, которые сегодня есть и которые можно развивать, смогут обеспечить восстановление запланированных объектов. Кроме этого, мы сможем создать около 180 тысяч рабочих мест — больше, чем до полномасштабного вторжения. Конечно, будем платить больше налогов и платить больше заработную плату», — прокомментировала председатель партии «Слуга народа», глава профильного парламентского комитета по организации государственной власти и местного самоуправления Елена Шуляк.
Она отметила, что сейчас важно создать максимально благоприятные условия для инвестиций и развития производства: «Наша задача сделать так, чтобы те предприятия, которые работают в производстве строительных материалов, имели меньше регуляторных проблем, инвестиционных барьеров и чтобы они развивались здесь, на территории нашей страны».
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Сейчас размер иностранных и украинских инвестиций в развитие отрасли строительных материалов, несмотря на войну, оценивается более чем в 730 миллионов долларов.
Согласно исследованию, основной общей проблемой для всех производителей отрасли является значительное падение спроса на стройматериалы — до 25−40% по сравнению с довоенным периодом. Сейчас инвестиции в отрасль — это работа на перспективу.
«Восстановление Украины — это большая возможность для всех компаний в секторе строительных материалов в стране. Это ведь не только существенное увеличение объема потребностей на фоне усложнения импортной логистики, но и новые стандарты строительства с учетом принципов build-back-better. Те бизнесы, которые будут готовы к подобному вызову, смогут не только нарастить объемы, но и получат стимул для перехода на новый уровень с точки зрения энергоэффективности, экологичности», — прокомментировал директор инновационных решений KSE Institute Максим Нефедов.

Справка Finance.ua:

  • по данным Всемирного банка, стоимость восстановления Украины оценивается более чем в 400 миллиардов долларов, без учета временно оккупированных территорий и Крыма.
По материалам:
Finance.ua
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