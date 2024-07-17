Деньги на восстановление Украины могут добровольно дать российские олигархи, — The Hill Сегодня 13:35

Деньги на восстановление Украины могут добровольно дать российские олигархи, — The Hill

США и союзники недавно взяли на себя новые беспрецедентные обязательства по укреплению военной поддержки Киева. Однако с обострением войны растет разрушение гражданской инфраструктуры Украины.

Стоимость финансирования послевоенного восстановления, которое, по некоторым оценкам, превышает 500 млрд долларов, требует изучения многочисленных инновационных источников и механизмов финансирования, пишет The Hill со ссылкой на мнение российско-украинского предпринимателя Ильи Пономарева.

Отмечается, что особого внимания заслуживает одна концепция: создание нового типа фонда прямых инвестиций, который мог бы разблокировать десятки миллиардов долларов. Речь идет о российских олигархах, которые смогут добровольно инвестировать значительную часть своего состояния в восстановление Украины в обмен на снятие индивидуальных санкций.

Последняя подтвержденная стоимость замороженных активов этих лиц составляет 58 миллиардов долларов. Однако реальная сумма, скрытая в россии и по всему миру, может быть гораздо больше. Пилотная программа предложенного фонда изначально будет направлена ​​на часть этих денег — до 20 миллиардов долларов. Сумма каждого взноса должна составлять значительный процент от общего состояния каждого инвестора, которое, как ожидается, будет исчисляться многомиллиардными суммами.

Такой фонд может функционировать как фонд развития, инвестируя исключительно в Украину, в частности, в проекты реконструкции жилых домов, энергетические объекты и транспортную инфраструктуру. Потенциальные инвесторы будут проходить строгую проверку на соответствие правилам и положениям и будут утверждаться группой Ермак-Макфол.

По словам журналистов, утвержденные инвесторы получат от Украины отмену существующих санкций, что позволит им перевести свои инвестиции в фонд. Только после окончания войны и ликвидации фонда — вероятно, через десять или более лет — будут распределены основные депозиты и потенциальные доходы или убытки. Таким образом, фонд напрямую связывал бы долгосрочные финансовые интересы инвесторов путем восстановления Украины.

Управление фондом будет осуществляться независимым советом, в состав которого войдут известные мировые лидеры. Надежные гарантии предотвратят злоупотребление или незаконное присвоение средств, а также гарантируют, что инвестиции будут направлены только на утвержденные приоритетные проекты гражданской реконструкции. Плата за управление фондом будет минимальной.

Инвесторы без права голоса при принятии решений. Они будут обязаны по контракту согласиться на повторный ввод санкций и конфискацию всех своих инвестиций в случае, если любая деятельность будет признана прямой или косвенной поддержкой Владимира Путина или его режима, говорится в статье.

«Модель фонда прямых инвестиций заслуживает серьезного рассмотрения как дополнительный подход к финансированию возрождения и возрождения Украины путем стимулирования российского элитного класса к добровольным взносам. Это смелый, прагматичный ответ на нужды великой нации и действия наиболее опасного и дерзкого тирана 21-го века», пишет автор.

УНІАН По материалам:

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