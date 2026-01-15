0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США планируют построить ядерный реактор на Луне — NASA

Мир
32
США планируют построить ядерный реактор на Луне до 2030 года для обеспечения энергией будущих баз в рамках программы Artemis.
Об этом сообщает Space.com.
В NASA заявляют, что реализация длительного присутствия человека на спутнике Земли невозможна без использования ядерной энергетики.
Для этого NASA и Министерство энергетики США подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий более тесное сотрудничество между ведомствами. Документ подтверждает намерение сторон успеть с подготовкой и доставкой ядерного реактора на поверхность Луны к концу десятилетия.
Глава NASA Джаред Айзекман подчеркнул, что в соответствии с национальной космической политикой США страна стремится не только вернуться на Луну, но и создать там инфраструктуру для постоянного пребывания, что станет шагом к предстоящим миссиям на Марс.
Эксперты отмечают, что ядерные энергосистемы — самое эффективное решение для глубокого космоса, так как способны работать годами без дозаправки и не зависят от солнечного света или погодных условий, в отличие от солнечных панелей.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems