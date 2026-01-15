США планируют построить ядерный реактор на Луне — NASA Сегодня 13:24 — Мир

США планируют построить ядерный реактор на Луне до 2030 года для обеспечения энергией будущих баз в рамках программы Artemis.

Об этом сообщает Space.com

В NASA заявляют, что реализация длительного присутствия человека на спутнике Земли невозможна без использования ядерной энергетики.

Для этого NASA и Министерство энергетики США подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий более тесное сотрудничество между ведомствами. Документ подтверждает намерение сторон успеть с подготовкой и доставкой ядерного реактора на поверхность Луны к концу десятилетия.

Глава NASA Джаред Айзекман подчеркнул, что в соответствии с национальной космической политикой США страна стремится не только вернуться на Луну, но и создать там инфраструктуру для постоянного пребывания, что станет шагом к предстоящим миссиям на Марс.

Эксперты отмечают, что ядерные энергосистемы — самое эффективное решение для глубокого космоса, так как способны работать годами без дозаправки и не зависят от солнечного света или погодных условий, в отличие от солнечных панелей.

