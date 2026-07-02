Бизнес-ассоциации предупредили о рисках запуска еАкциза с 1 ноября — Гетманцев Сегодня 17:29 — Казна и Политика

Ведущие бизнес-ассоциации предупредили о рисках запуска системы еАкциз с 1 ноября 2026 года, связывая их с технической неготовностью программного обеспечения.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в Telegram.

По словам Гетманцева, к нему обратились Американская торговая палата в Украине (ACC), Международная торговая палата в Украине (ICC Ukraine), Федерация работодателей Украины (ФРУ), Союз украинских предпринимателей (СУП), ассоциация «Укрводка» и Украинский фуд-ритейл альянс.

Читайте также Гетманцев допустил отмену 50%-го налога на прибыль банков ради приватизации финучреждений

Как отметил народный депутат, после встречи с командой Министерства цифровой трансформации на этой неделе представители бизнеса они пришли к выводу о неготовности программного обеспечения еАкциза, которое, согласно законодательству, должно было быть передано бизнесу для тестирования с 1 января 2026 года.

В своих обращениях бизнес-ассоциации подчеркивают, что поддерживают внедрение еАкциза как инструмента детенизации рынка, однако считают, что система пока не готова к полноценному запуску.

Бизнес-ассоциации просят обеспечить полный десятимесячный период тестирования, предусмотренный законодательством, или в случае технической неготовности перенести сроки ее обязательного введения.

В частности, в Американской торговой палате отметили, что «по оценкам экспертов компаний-членов Палаты, отсутствие возможности полноценного тестирования и интеграции системы е-акциза на уровне экономических операторов создает существенные риски для надлежащего запуска системы с 1 ноября 2026 года».

«Из более 50 тыс. лицензиатов в сфере розничной и оптовой торговли табачными изделиями и алкогольными напитками лишь незначительная их часть начала осуществлять подготовку к внедрению системы е-акциза. Это создает значительные риски для своевременного и эффективного запуска е-акциза в целом», — сказано в сообщении.

Гетманцев также утверждает, что из-за возможного срыва запуска системы государство, по его оценкам, рискует не получить около 50 млрд грн от детенизации рынка и после 1 ноября терять около 500 млн грн акцизных поступлений ежедневно.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.