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Бизнес-ассоциации предупредили о рисках запуска еАкциза с 1 ноября — Гетманцев

Казна и Политика
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Ведущие бизнес-ассоциации предупредили о рисках запуска системы еАкциз с 1 ноября 2026 года, связывая их с технической неготовностью программного обеспечения.
Об этом сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в Telegram.
По словам Гетманцева, к нему обратились Американская торговая палата в Украине (ACC), Международная торговая палата в Украине (ICC Ukraine), Федерация работодателей Украины (ФРУ), Союз украинских предпринимателей (СУП), ассоциация «Укрводка» и Украинский фуд-ритейл альянс.
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Как отметил народный депутат, после встречи с командой Министерства цифровой трансформации на этой неделе представители бизнеса они пришли к выводу о неготовности программного обеспечения еАкциза, которое, согласно законодательству, должно было быть передано бизнесу для тестирования с 1 января 2026 года.
В своих обращениях бизнес-ассоциации подчеркивают, что поддерживают внедрение еАкциза как инструмента детенизации рынка, однако считают, что система пока не готова к полноценному запуску.
Бизнес-ассоциации просят обеспечить полный десятимесячный период тестирования, предусмотренный законодательством, или в случае технической неготовности перенести сроки ее обязательного введения.
В частности, в Американской торговой палате отметили, что «по оценкам экспертов компаний-членов Палаты, отсутствие возможности полноценного тестирования и интеграции системы е-акциза на уровне экономических операторов создает существенные риски для надлежащего запуска системы с 1 ноября 2026 года».
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«Из более 50 тыс. лицензиатов в сфере розничной и оптовой торговли табачными изделиями и алкогольными напитками лишь незначительная их часть начала осуществлять подготовку к внедрению системы е-акциза. Это создает значительные риски для своевременного и эффективного запуска е-акциза в целом», — сказано в сообщении.
Гетманцев также утверждает, что из-за возможного срыва запуска системы государство, по его оценкам, рискует не получить около 50 млрд грн от детенизации рынка и после 1 ноября терять около 500 млн грн акцизных поступлений ежедневно.
По материалам:
Finance.ua
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