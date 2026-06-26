Гетманцев допустил отмену 50%-го налога на прибыль банков ради приватизации финучреждений Сегодня 08:33 — Фондовый рынок

Гетманцев поддержал приватизацию госбанков

Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поддерживает приватизацию государственных банков и допускает, что повышенную ставку налога на прибыль банков в 2028 году могут не вводить, если это будет влиять на условия потенциальных сделок по продаже.

Об этом он заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

«Если будут конкретные предложения по той или иной продаже на 2028 год, например, и стоимость сделки будет зависеть от нашего решения по введению этого налога на 2028 год, тогда мы рассмотрим эти риски. И если они существенны, мы это решение не будем принимать», — сказал Гетманцев.

Влияние налога на приватизацию

В то же время, он исключает утверждение, что введение 50-процентной ставки налога на прибыль банков на один год само по себе может остановить или существенно затормозить приватизацию государственных банков.

В то же время, значительно большим риском для привлечения иностранного капитала в государственный банковский сектор он назвал ситуацию вокруг Сенс Банка и осуществление над ним надзора со стороны Национального банка Украины.

Ситуация вокруг Сенс Банка

По утверждению главы комитета, Сенс Банк создал благоприятные условия для операторов игорного бизнеса, в частности применял тарифы ниже себестоимости услуг и использовал P2P-платежи для уклонения от налогообложения.

Отдельно Гетманцев заявил, что Нацбанк не прекратил эту деятельность во время проверки, а ранее согласовал неоднозначные кандидатуры в руководство банка.

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Деятельность главы регулятора Андрея Пышного, по мнению Гетманцева, негативно влияет на инвестиционный климат в банковском секторе и перспективы привлечения иностранного капитала в государственные банки.

Несмотря на эту критику, введение повышенной ставки на один год он назвал взвешенным решением, отметив, что у банков есть ресурс для дополнительной поддержки армии.

Приватизация госбанков

«Что касается приватизации государственных банков — абсолютно поддерживаю приватизацию. Это должно быть сделано и, опять же, требует высокой деловой репутации, прежде всего, у того государственного банка, который выставляется на продажу», — сказал Гетманцев.

По мнению Гетманцева, приватизацию государственных банков следует начинать с учреждения, представляющего интерес для потенциального инвестора.

В то же время он раскритиковал длительное отсутствие практических шагов по приватизации государственных банков, несмотря на многолетние заявления о таких планах.

Что известно о налоге на прибыль банков

Напомним, ранее Finance.ua писал , что комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять законопроект № 15262.

Документ предлагает продлить на 2027 год действие повышенной ставки налога на прибыль предприятий на уровне 50%.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет для банков уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков прошлых налоговых периодов.

По оценке Министерства финансов, в случае принятия законопроекта дополнительные поступления в сводный бюджет по результатам налоговых периодов 2027 могут составлять около 50 млрд грн.

Национальный банк Украины прогнозирует значительно меньше фискальный эффект от введения 50% налога на прибыль банков, чем предусмотрено бюджетными расчетами.

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