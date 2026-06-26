Гетманцев допустил отмену 50%-го налога на прибыль банков ради приватизации финучреждений
Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поддерживает приватизацию государственных банков и допускает, что повышенную ставку налога на прибыль банков в 2028 году могут не вводить, если это будет влиять на условия потенциальных сделок по продаже.
Об этом он заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Если будут конкретные предложения по той или иной продаже на 2028 год, например, и стоимость сделки будет зависеть от нашего решения по введению этого налога на 2028 год, тогда мы рассмотрим эти риски. И если они существенны, мы это решение не будем принимать», — сказал Гетманцев.
Влияние налога на приватизацию
В то же время, он исключает утверждение, что введение 50-процентной ставки налога на прибыль банков на один год само по себе может остановить или существенно затормозить приватизацию государственных банков.
В то же время, значительно большим риском для привлечения иностранного капитала в государственный банковский сектор он назвал ситуацию вокруг Сенс Банка и осуществление над ним надзора со стороны Национального банка Украины.
Ситуация вокруг Сенс Банка
По утверждению главы комитета, Сенс Банк создал благоприятные условия для операторов игорного бизнеса, в частности применял тарифы ниже себестоимости услуг и использовал P2P-платежи для уклонения от налогообложения.
Отдельно Гетманцев заявил, что Нацбанк не прекратил эту деятельность во время проверки, а ранее согласовал неоднозначные кандидатуры в руководство банка.
Деятельность главы регулятора Андрея Пышного, по мнению Гетманцева, негативно влияет на инвестиционный климат в банковском секторе и перспективы привлечения иностранного капитала в государственные банки.
Несмотря на эту критику, введение повышенной ставки на один год он назвал взвешенным решением, отметив, что у банков есть ресурс для дополнительной поддержки армии.
Приватизация госбанков
«Что касается приватизации государственных банков — абсолютно поддерживаю приватизацию. Это должно быть сделано и, опять же, требует высокой деловой репутации, прежде всего, у того государственного банка, который выставляется на продажу», — сказал Гетманцев.
По мнению Гетманцева, приватизацию государственных банков следует начинать с учреждения, представляющего интерес для потенциального инвестора.
В то же время он раскритиковал длительное отсутствие практических шагов по приватизации государственных банков, несмотря на многолетние заявления о таких планах.
Что известно о налоге на прибыль банков
Напомним, ранее Finance.ua писал, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять законопроект № 15262.
Документ предлагает продлить на 2027 год действие повышенной ставки налога на прибыль предприятий на уровне 50%.
Кроме того, законопроект предусматривает запрет для банков уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков прошлых налоговых периодов.
По оценке Министерства финансов, в случае принятия законопроекта дополнительные поступления в сводный бюджет по результатам налоговых периодов 2027 могут составлять около 50 млрд грн.
Национальный банк Украины прогнозирует значительно меньше фискальный эффект от введения 50% налога на прибыль банков, чем предусмотрено бюджетными расчетами.
Поделиться новостью
Также по теме
В Дубае строят аэропорт будущего
Samsung Galaxy A27 показали на фото упаковки
Укрзализныце передадут три арестованных белорусских тепловоза
НБУ считает, что финансовое направление Укрпочты следует передать отдельной компании
Цукерберг хочет создать новое приложение для рынков прогнозов — NYT
НБУ оштрафовал Укрпочту на 2,5 млн грн