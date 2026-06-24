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Реальный ВВП в I квартале снизился на 0,5% — Гетманцев

Казна и Политика
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Реальный ВВП в I квартале снизился на 0,5% — Гетманцев
Реальный ВВП в I квартале снизился на 0,5% — Гетманцев
Согласно данным Счетной палаты, в январе-марте 2026 года реальный ВВП Украины снизился на 0,5% из-за военных факторов, девальвации и задержки внешнего финансирования.
Об этом в Телеграмме сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Укринформ.
Ссылаясь на данные отчета Счетной палаты, депутат сообщил, что в I квартале 2026 года доходы бюджета составили 1,02 трлн грн, при этом часть поступлений была сформирована за счет грантов. Налоговый долг вырос на 9,6 млрд. грн.
«В то же время реальный ВВП снизился на 0,5% из-за атак на инфраструктуру, дефицит энергоносителей, логистические трудности, девальвации и задержки внешнего финансирования. Сокращение экономической активности зафиксировано в: грузообороте транспорта — на 12,9%; строительстве — на 4,7%;
Расходы госбюджета составили 1,15 трлн грн, из них 788,7 млрд грн — на безопасность и оборону.
«В І квартале Кабмин распределил 96,3% годового объема резервного фонда. При этом Счетная палата имеет оговорку о соответствии использования 38% этих денег», — отметил Гетманцев.
Он также сообщил, что государственный и гарантированный государством долг вырос на 2,1% - до 9,23 трлн. грн. (при этом валютная доля увеличилась с 76,4% до 79,1%, что повышает чувствительность портфеля к курсовым колебаниям).
Поступления от государственных заимствований были на 273 млрд грн (или на 55%) меньше плановых, в частности из-за отсрочки финансирования по Ukraine Facility.
По материалам:
Finance.ua
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