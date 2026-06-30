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Українці можуть отримати до 500 тис. грн на бізнес

Особисті фінанси
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Підготовка до подання заяви на грант
Підготовка до подання заяви на грант
Українці з прифронтових регіонів можуть отримати до 500 тис. грн на відкриття або розвиток власної справи. У «Дії» повідомили, що програму грантів розширили — відтепер вона доступна також для підприємців з Одеської області та міста Славутич.

Локації

Наразі гранти доступні для бізнесу в таких регіонах:
  • Харківській,
  • Донецькій,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Чернігівській,
  • Сумській,
  • Одеській областях,
  • місті Славутич.

Хто і скільки може отримати

Розмір фінансування залежить від кількості нових робочих місць:
  • до 300 тис. грн — за створення одного робочого місця;
  • до 500 тис. грн — за створення щонайменше двох робочих місць.
Для молоді віком до 25 років діє окрема програма. Вона передбачає грант до 150 тис. грн без обов’язкової умови створювати нові робочі місця.
Отримані кошти можна використати на придбання обладнання, сировини, матеріалів або оплату оренди приміщення.
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Як подати заявку

Подати заявку можуть українці, які планують відкрити власний бізнес, чинні ФОП і компанії, що не працюють на тимчасово окупованих територіях та не мають заборгованості перед державою.
Щоб отримати грант, потрібно:
  • авторизуватися на порталі «Дія»;
  • обрати послугу «Грант на власну справу»;
  • заповнити заявку та бізнес-план;
  • подати документи на розгляд;
  • пройти співбесіду в центрі зайнятості;
  • дочекатися рішення щодо надання фінансування.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДіяБізнес
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