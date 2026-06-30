Українці можуть отримати до 500 тис. грн на бізнес
Локації
- Харківській,
- Донецькій,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Чернігівській,
- Сумській,
- Одеській областях,
- місті Славутич.
Хто і скільки може отримати
- до 300 тис. грн — за створення одного робочого місця;
- до 500 тис. грн — за створення щонайменше двох робочих місць.
Як подати заявку
- авторизуватися на порталі «Дія»;
- обрати послугу «Грант на власну справу»;
- заповнити заявку та бізнес-план;
- подати документи на розгляд;
- пройти співбесіду в центрі зайнятості;
- дочекатися рішення щодо надання фінансування.
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