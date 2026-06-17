США та Іран готують інвестфонд на $300 млрд Сьогодні 23:37 — Світ

Прапори США та Ірану

Рамкова угода між США та Іраном передбачає створення приватного інвестиційного фонду на $300 млрд. Погоджено вже більше половини цієї суми.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, обізнане з домовленостями.

Що відомо про Фонд та інвесторів

Фонд має стати економічним стимулом для укладення остаточної угоди про припинення війни, зняття блокади Ірану та відновлення роботи Ормузької протоки.

За даними джерела, фонд складатиметься лише з коштів приватного сектору. Державні гроші, гранти чи репарації в нього не входитимуть.

Серед потенційних інвесторів називають компанії зі США, арабських країн Перської затоки, Азії, Південної Америки та Африки. Інвестиції мають спрямовуватися в енергетику, логістику, виробництво та транспорт.

Іран спочатку вимагав від США $400 млрд компенсації за воєнні збитки, однак Вашингтон відмовився надавати такі кошти. Після цього сторони перейшли до ідеї приватного фонду реконструкції та розвитку.

Водночас фонд не запрацює до підписання остаточної угоди. Після підписання меморандуму сторони матимуть 60 днів, щоб визначити структуру фонду, адміністраторів і перелік проєктів. Інвестиційний механізм буде окремим від переговорів щодо скасування санкцій США та розблокування заморожених іранських активів.

За словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, Іран зможе отримати доступ до фонду лише за умови виконання домовленостей із Вашингтоном, зокрема щодо ядерної програми, збагачених матеріалів та інспекцій.

Для Ірану фонд може стати першим великим каналом приватних інвестицій після десятиліть санкційної ізоляції. Для світових ринків ключове значення матиме не сам меморандум, а те, чи дійдуть США та Іран до остаточної угоди й чи буде реально відновлено стабільну роботу Ормузької протоки.

Раніше ми повідомляли , що представники США та Ірану підписали угоду про припинення війни на Близькому Сході на всіх фронтах, зокрема у Лівані, та відкриття ​​Ормузької протоки.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.