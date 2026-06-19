Лучшие прохладные места в Центральной Европе этим летом Сегодня 18:22 — Мир

Лучшие прохладные места в Центральной Европе этим летом

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), на горизонте еще одно рекордно жаркое лето.

Что делать тем, кто не хочет лежать на пляже или страдать от городской жары? Центральная Европа предлагает несколько очень привлекательных альтернатив. Вот некоторые из них, пишет euronews

Зоопарк Nyíregyháza-Sóstó в Венгрии

Этот зоопарк, расположенный в восточной Венгрии, трижды признавался лучшим зоопарком Европы, идеальное место для длительного отдыха с семьей на выходные. Зоопарк расположен в дубовом лесу, а поскольку деревья являются лучшим природным кондиционером, вы можете наблюдать за некоторыми из самых известных животных со всех континентов, не находясь на солнце.

Здесь есть «Ледяной мир», где живут белые медведи и пингвины. Внутри здания с контролируемой температурой можно наблюдать, как белые медведи играют, едят или плавают.

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Главной достопримечательностью выставки является отвесная река, где, сидя в лодках в форме бревен, посетители плывут по течению среди животных, а впечатление дополняет 10-метровый водопад посреди маршрута.

Геопарк Новоград-Ноград на границе Венгрии и Словакии

Первый в мире трансграничный геопарк позволяет совершать длительные пешие прогулки через огромный лес, соединяющий две страны. Его геологическое наследие, охватывающее последние 30 миллионов лет формирования Карпатского бассейна, чрезвычайно богато палеонтологическими достопримечательностями и уникальными вулканическими образованиями.

Здесь вы также найдете небольшой венгерский городок Холлоке, который в 1987 году стал первым местом в стране, признанным объектом Всемирного наследия.

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Эта территория включает в себя 30 словацких и 64 венгерских города, в 2015 году получила звание Глобального геопарка ЮНЕСКО.

Озеро Нойзидлер в Австрии

Самок западное степное озеро Европы предлагает мирный и спокойный отдых в месте, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно так можно ознакомиться с Рустом, самым маленьким городом Австрии, известным своими винами и гнездами аистов, которые украшают почти каждый дом.

А если вам нужно развлечь малышей, тематический парк Family Park, находящийся между Рустом и Санкт-Маргаретеном, предлагает развлечения почти для всех возрастов в течение дня.

Хевиз, возле озера Балатон в Венгрии

Уникальное термальное озеро в самом сердце Европы. Это самое большое в мире биологически активное природное термальное озеро с торфяными грязями.

Площадь озера с его лечебными водами — 4,4 гектара, глубина — 38 метров. Оно питается источниками, богатыми минералами, поток которых обильный — 410 л/секунду. Каждые три дня полностью обновляется вода.

Лес площадью 33,9 гектара, окружающий озеро, защищает его от ветра, а постоянно испаряющаяся вода очищает воздух.

Рехниц: скрытое озеро в Австрии

Расположенное в Национальном парке Гешрибенштайн на юге Бургенланда, питающееся источниками в горах Гюнзер и окруженное лесами и виноградниками, озеро Рехниц площадью в пять гектаров для купания. Его кристально чистые воды простираются на 300 метров в длину и 100 метров в ширину.

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