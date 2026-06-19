Лучшие прохладные места в Центральной Европе этим летом

Этот зоопарк, расположенный в восточной Венгрии, трижды признавался лучшим зоопарком Европы, идеальное место для длительного отдыха с семьей на выходные. Зоопарк расположен в дубовом лесу, а поскольку деревья являются лучшим природным кондиционером, вы можете наблюдать за некоторыми из самых известных животных со всех континентов, не находясь на солнце.
Здесь есть «Ледяной мир», где живут белые медведи и пингвины. Внутри здания с контролируемой температурой можно наблюдать, как белые медведи играют, едят или плавают.
Главной достопримечательностью выставки является отвесная река, где, сидя в лодках в форме бревен, посетители плывут по течению среди животных, а впечатление дополняет 10-метровый водопад посреди маршрута.
Геопарк Новоград-Ноград на границе Венгрии и Словакии
Первый в мире трансграничный геопарк позволяет совершать длительные пешие прогулки через огромный лес, соединяющий две страны. Его геологическое наследие, охватывающее последние 30 миллионов лет формирования Карпатского бассейна, чрезвычайно богато палеонтологическими достопримечательностями и уникальными вулканическими образованиями.
Здесь вы также найдете небольшой венгерский городок Холлоке, который в 1987 году стал первым местом в стране, признанным объектом Всемирного наследия.
Эта территория включает в себя 30 словацких и 64 венгерских города, в 2015 году получила звание Глобального геопарка ЮНЕСКО.
Озеро Нойзидлер в Австрии
Самок западное степное озеро Европы предлагает мирный и спокойный отдых в месте, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно так можно ознакомиться с Рустом, самым маленьким городом Австрии, известным своими винами и гнездами аистов, которые украшают почти каждый дом.
А если вам нужно развлечь малышей, тематический парк Family Park, находящийся между Рустом и Санкт-Маргаретеном, предлагает развлечения почти для всех возрастов в течение дня.
Хевиз, возле озера Балатон в Венгрии
Уникальное термальное озеро в самом сердце Европы. Это самое большое в мире биологически активное природное термальное озеро с торфяными грязями.
Площадь озера с его лечебными водами — 4,4 гектара, глубина — 38 метров. Оно питается источниками, богатыми минералами, поток которых обильный — 410 л/секунду. Каждые три дня полностью обновляется вода.
Лес площадью 33,9 гектара, окружающий озеро, защищает его от ветра, а постоянно испаряющаяся вода очищает воздух.
Рехниц: скрытое озеро в Австрии
Расположенное в Национальном парке Гешрибенштайн на юге Бургенланда, питающееся источниками в горах Гюнзер и окруженное лесами и виноградниками, озеро Рехниц площадью в пять гектаров для купания. Его кристально чистые воды простираются на 300 метров в длину и 100 метров в ширину.
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