Лучшие и худшие аэропорты Европы Сегодня 17:44 — Фондовый рынок

Лучшие и худшие аэропорты Европы

В этом году лучшим аэропортом Европы считается аэропорт Будё в Норвегии, занявший девятое место в общем зачете.

В рейтинге учитываются такие факторы, как пунктуальность, что означает прибытие рейсов в течение 15 минут от запланированного времени, а также впечатления пассажиров и удобства, основанные на почти 14 300 уникальных отметках аэропортов от путешественников из 76 стран.

В рамках опроса пассажиров просят оценить аэропорты по таким показателям как персонал, время ожидания, доступность, чистота, вывески и информация, а также предложения ресторанов и магазинов. Каждый элемент оценивается по шкале от «очень плохо» до «очень хорошо», пишет euronews.

За 2026 год было проанализировано 279 аэропортов из 76 стран, которым была дана оценка AirHelp Score, которая на 60% оценивается по своевременности и на 20% по впечатлениям пассажиров, удобствам и комфорту.

Аэропорт Будё в Норвегии, расположенный чуть севернее Полярного круга, имеет оценку пунктуальности 8,7, что означает, что 87% рейсов, прибывших между 1 мая 2025 и 30 апреля 2026, были пунктуальными. Будет также оценен 7,6 за впечатление пассажиров и 7,0 за удобство и комфорт.

Аэропорт Биллунн в Дании также едва попал в первую десятку благодаря своей оценке за пунктуальность 8,1. Аэропорт показал лучшие результаты с точки зрения обслуживания пассажиров, получив отметку 8,7, а также с точки зрения удобств и комфорта, где он получил отметку 7,7.

Следующий европейский аэропорт в рейтинге, аэропорт Бильбао в Испании, занимает 21-е место в общем зачете с оценкой пунктуальности 8,4, оценкой за впечатление от обслуживания 8,0 и оценкой удобства 7,0.

Аэропорт Берген-Флесланд быстро занял 23-е место, а аэропорт Стамбул-Ховалимани замкнул пятерку лидеров в Европе, заняв 29 место.

Худшие аэропорты Европы

Плохие новости для жителей Лиссабона, ведь аэропорт Лиссабона имени Умберту Делгаду занял 274 место в общем рейтинге.

Аэропорт имеет оценку пунктуальности всего 6,3, а в двух других категориях — 7,3 и 6,8 соответственно.

Аэропорт Родос Диагорас, занявший 271-е место, также показал плохие результаты из-за своего балла за пунктуальность 6,5.

Аэропорт Манчестера занял 269-е место, аэропорт Крит-Ираклион — 268-е, а аэропорт Ницца-Лазурный Берег — 267-е.

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