Какая ответственность за жестокое обращение с животными: штрафы Сегодня 20:23 — Личные финансы

Какая ответственность за жестокое обращение с животными: штрафы

Законодательство Украины устанавливает четкие правила содержания, обращения и транспортировки животных и предусматривает административную и уголовную ответственность за их нарушение.

При этом ответственность распространяется не только на владельцев домашних животных, но и на любых лиц, совершающих жестокие действия в отношении бездомных или диких животных, пишет Минюст

Жестоким поведением считаются действия или бездействие, причиняющие животному боли, страдания или приводящие к травмированию, увечью или гибели. Полный перечень таких действий приведен в Законе Украины « О защите животных от жестокого обращения ».

В частности, это:

избиение, травмирование, отравление, увечье и убийство животных;

оставление животных без присмотра в авто при температуре +20°C или ниже +5°C;

содержание животного на привязи без доступа к укрытию при температуре свыше +20°C или ниже 0 °C;

использование методов дрессировки, которые причиняют боль животному или наносят вред его здоровью и общему состоянию;

привязывание к транспорту с принуждением к бегу;

натравливание животных друг на друга из хулиганских или корыстных побуждений и т. д.

Штрафы

Если жестокое обращение не повлекло за собой телесных повреждений, увечий или гибели животного, виновный может быть привлечен к административной ответственности.

За такие действия предусмотрен штраф от 3400 до 5100 гривен.

За повторное нарушение в течение года, совершение правонарушения в отношении нескольких животных или группой лиц штраф составляет от 5100 до 8500 гривен.

Также может применяться административный арест сроком до 15 суток.

В случаях, когда дальнейшее пребывание животного у владельца представляет угрозу его жизни или здоровью, суд может принять решение о конфискации животного.

Уголовная ответственность

Уголовная ответственность наступает за жестокое обращение с позвоночными животными (котами, собаками, козами, коровами, птицами и другими), если оно привело к увечью или гибели животного, происходило по хулиганским или корыстным мотивам или было связано с натравливанием животных друг на друга.

За такие преступления статьей 299 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде ограничения свободы сроком от одного до трех лет или лишение свободы сроком от двух до трех лет с конфискацией животного в случаях, предусмотренных законом.

Более строгие санкции предусмотрены в случае, если преступление сопровождается факторами, увеличивающими его общественную опасность. Так, лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией животного наказываются лица, совершившие указанные действия в присутствии детей. А за особую жестокость и серийность (действия, совершенные повторно, группой лиц относительно двух и более животных, с особой жестокостью и т. п. ) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией животного.

Отдельно уголовная ответственность — лишение свободы на срок от пяти до восьми лет — предусмотрена за создание, сбыт или распространение фото-, видео-, аудиоматериалов и другой продукции, пропагандирующей жестокое обращение с животными.

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