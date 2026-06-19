Впервые Евросоюз продлил санкции против россии более чем на 6 месяцев Сегодня 10:20 — Мир

Впервые Евросоюз продлил санкции против россии более чем на 6 месяцев

Впервые лидеры Европейского союза договорились продлить санкции против россии за войну против Украины сразу на 12 месяцев.

Об этом пишет Reuters

Решение, принятое на саммите в Брюсселе, стало первым случаем продления таких санкций, направленных против определенных секторов российской экономики, на год. Раньше их продлевали каждые шесть месяцев.

Как добавило издание « Украинская правда », решение было принято по итогам заседания Европейского совета, которое началось с участием президента Владимира Зеленского и продолжилось после его отъезда.

Переговоры европейских лидеров шли около трех с половиной часов и завершились незадолго до полуночи по киевскому времени.

«Обсуждение по Украине завершено. Лидеры ЕС приняли выводы саммита по Украине и решили продлить действие санкций против рф на 12 месяцев», — прокомментировала журналистам спикер президента Европейского совета Мария Томасик.

Издание подчеркнуло, что решение о продлении санкций на целый год стало беспрецедентным для Евросоюза, поскольку последние 10 лет, в том числе с начала полномасштабного вторжения, страны ЕС должны продлевать санкции раз в полгода, что давало таким членам, как Венгрия, возможность на этом торговаться.

УНІАН По материалам:

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