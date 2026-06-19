0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Впервые Евросоюз продлил санкции против россии более чем на 6 месяцев

Мир
14
Впервые Евросоюз продлил санкции против россии более чем на 6 месяцев
Впервые Евросоюз продлил санкции против россии более чем на 6 месяцев
Впервые лидеры Европейского союза договорились продлить санкции против россии за войну против Украины сразу на 12 месяцев.
Об этом пишет Reuters.
Решение, принятое на саммите в Брюсселе, стало первым случаем продления таких санкций, направленных против определенных секторов российской экономики, на год. Раньше их продлевали каждые шесть месяцев.
Как добавило издание «Украинская правда», решение было принято по итогам заседания Европейского совета, которое началось с участием президента Владимира Зеленского и продолжилось после его отъезда.
Переговоры европейских лидеров шли около трех с половиной часов и завершились незадолго до полуночи по киевскому времени.
«Обсуждение по Украине завершено. Лидеры ЕС приняли выводы саммита по Украине и решили продлить действие санкций против рф на 12 месяцев», — прокомментировала журналистам спикер президента Европейского совета Мария Томасик.
Издание подчеркнуло, что решение о продлении санкций на целый год стало беспрецедентным для Евросоюза, поскольку последние 10 лет, в том числе с начала полномасштабного вторжения, страны ЕС должны продлевать санкции раз в полгода, что давало таким членам, как Венгрия, возможность на этом торговаться.
По материалам:
УНІАН
Санкции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems