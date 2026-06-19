Впервые Евросоюз продлил санкции против россии более чем на 6 месяцев

Решение, принятое на саммите в Брюсселе, стало первым случаем продления таких санкций, направленных против определенных секторов российской экономики, на год. Раньше их продлевали каждые шесть месяцев.
Как добавило издание «Украинская правда», решение было принято по итогам заседания Европейского совета, которое началось с участием президента Владимира Зеленского и продолжилось после его отъезда.
Переговоры европейских лидеров шли около трех с половиной часов и завершились незадолго до полуночи по киевскому времени.
«Обсуждение по Украине завершено. Лидеры ЕС приняли выводы саммита по Украине и решили продлить действие санкций против рф на 12 месяцев», — прокомментировала журналистам спикер президента Европейского совета Мария Томасик.
Издание подчеркнуло, что решение о продлении санкций на целый год стало беспрецедентным для Евросоюза, поскольку последние 10 лет, в том числе с начала полномасштабного вторжения, страны ЕС должны продлевать санкции раз в полгода, что давало таким членам, как Венгрия, возможность на этом торговаться.