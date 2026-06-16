ЕС предоставит 75 млн евро на восстановление укрытия для ЧАЭС Сегодня 15:20 — Энергетика

ЕС предоставит 75 млн евро на восстановление укрытия для ЧАЭС

Европейский Союз направит 75 млн евро грантовой помощи на восстановление нового безопасного конфайнмента Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщили в Минэнерго.

Новостью поделилась президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время саммита G7. 75 млн евро направят на восстановление защитного сооружения над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС, которое получило повреждения в результате российских атак.

Министр энергетики Денис Шмыгаль поблагодарил Европейский Союз и Урсулу фон дер Ляен за решение поддержать восстановление объекта и укрепление ядерной безопасности.

Также фон дер Ляен сообщила, что ЕС координирует работу по подготовке Украины к следующему осенне-зимнему периоду. В частности, стороны приобщаются к международным усилиям по мобилизации поддержки для укрепления устойчивости украинской энергосистемы в преддверии зимы.

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Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Европа продолжает непреклонную поддержку Украины в условиях усиления российских атак, а финансовая помощь ЕС покрывает значительную часть потребностей государства.

Норвегия выделяет более 9 млн евро на восстановление защитного саркофага над Чернобыльской АЭС после повреждения российским беспилотником.

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