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ЕС предоставит 75 млн евро на восстановление укрытия для ЧАЭС

Энергетика
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ЕС предоставит 75 млн евро на восстановление укрытия для ЧАЭС
ЕС предоставит 75 млн евро на восстановление укрытия для ЧАЭС
Европейский Союз направит 75 млн евро грантовой помощи на восстановление нового безопасного конфайнмента Чернобыльской атомной электростанции.
Об этом сообщили в Минэнерго.
Новостью поделилась президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время саммита G7. 75 млн евро направят на восстановление защитного сооружения над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС, которое получило повреждения в результате российских атак.
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Министр энергетики Денис Шмыгаль поблагодарил Европейский Союз и Урсулу фон дер Ляен за решение поддержать восстановление объекта и укрепление ядерной безопасности.
Также фон дер Ляен сообщила, что ЕС координирует работу по подготовке Украины к следующему осенне-зимнему периоду. В частности, стороны приобщаются к международным усилиям по мобилизации поддержки для укрепления устойчивости украинской энергосистемы в преддверии зимы.
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Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Европа продолжает непреклонную поддержку Украины в условиях усиления российских атак, а финансовая помощь ЕС покрывает значительную часть потребностей государства.
Норвегия выделяет более 9 млн евро на восстановление защитного саркофага над Чернобыльской АЭС после повреждения российским беспилотником.
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
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