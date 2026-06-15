Эксперты предупреждают о медленном восстановлении нефтяных потоков Сегодня 21:30 — Энергетика

Эксперты предупреждают о медленном восстановлении нефтяных потоков

Нефтяные рынки положительно отреагировали на временное соглашение между США и Ираном, которое должно открыть Ормузский пролив и возобновить потоки нефти и газа. Однако возврат к нормальной торговле может занять несколько месяцев, предупреждают аналитики.

Об этом пишет Вloomberg

Соглашение снижает риски поставок и ослабляет давление на цены. В то же время участникам рынка нужно время, чтобы восстановить доверие к маршруту после перебоев. Речь идет прежде всего о судовладельцах, страховщиках, трейдерах и нефтеперерабатывающих заводах.

«Рынок склонен воспринимать повторное открытие как переключатель, который вы переключаете, но на самом деле это скорее процесс», — сказал главный инвестиционный директор Karobaar Capital LP Харис Хуршид.

По его словам, физические потоки могут восстановиться быстрее, чем доверие к маршруту. Часть покупателей уже приспособилась к перебоям: нашла альтернативных поставщиков, маршруты и запасы. Поэтому после открытия пролива они не обязательно сразу вернутся к предыдущей модели закупок.

Аналитики Phillip Nova также отмечают, что даже после завершения конфликта последствия для рынка не исчезнут мгновенно. Речь идет не только о возможных повреждениях нефтяной инфраструктуры, но и о расходах стран-импортеров, которые в течение месяцев платили больше за энергоносители.

В Saxo Markets обращают внимание, что операционное обновление может быть сложнее, чем выглядит из новостных заголовков. Среди факторов риска — разминирование, стоимость страхования, перегрузка портов и вероятность новых геополитических обострений.

В IG Australia полагают, что дальнейшее падение цен на нефть в ближайшее время может быть ограничено. Страны могут использовать восстановление пролива для пополнения запасов и стратегических нефтяных резервов, а цены резко снизились на ожиданиях сделки.

В то же время, в XS.com предупреждают, что риски роста цен на нефть еще не стоит исключать. Если спрос будет оставаться сильным, а предложение будет восстанавливаться медленнее, чем ожидается, цены могут получить поддержку.

В Pepperstone Group отмечают, что договоренность между США и Ираном может оставаться неустойчивой. Потенциальными препятствиями могут стать требования Ирана по реконструкции, финансированию, замороженным средствам и другим условиям.

Діло По материалам:

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