Счета за электроэнергию в Испании уменьшились, в других странах они выросли: почему так Сегодня 18:10 — Энергетика

Счета за электроэнергию в Испании уменьшились, в других странах они выросли: почему так

Испания снизила влияние газа на цены на электроэнергию благодаря значительному росту ветровой и солнечной энергетики.

10 евро в месяц и пользуются одной из самых дешевых электроэнергий в Европе, несмотря на мировой энергетический кризис, пишет С марта 2026 года домохозяйства экономят околои пользуются одной из самых дешевых электроэнергий в Европе, несмотря на мировой энергетический кризис, пишет euronews

Счета за электроэнергию в Испании уменьшились, тогда как во многих других странах они выросли после энергетического кризиса, вызванного началом войны против Ирана.

В чем дело

Газ обычно является самым дорогим источником электроэнергии и повышает ее цену в течение всех часов, когда она используется для производства энергии.

В Испании влияние газа на ценообразование снизилось до 9% с начала 2026 года по сравнению с 52% в 2021 году, согласно анализу независимого энергетического аналитического центра Ember. Это главным образом связано с ростом ветровой и солнечной энергетики, выросшей на 37% между 2021 и 2025 годами.

«Рост ветровой и солнечной энергетики действует как щит от влияния глобальной нестабильности на цены», — говорит Крис Росслоу, автор отчета.

«Пока цены на газ стремительно растут, возобновляемая энергия позволяет испанским домохозяйствам и предприятиям снизить счета за электроэнергию».

Испания делает ставку на солнечную и ветровую энергетику

Испания стала лидером в европейской гонке за возобновляемую энергетику. С 2019 года она удвоила свои мощности ветровой и солнечной энергетики, добавив более 40 ГВт, что больше, чем любая другая страна ЕС, кроме Германии, рынок электроэнергии которой вдвое больше, чем в Испании.

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В августе 2025 года Испания вообще не использовала уголь для производства электроэнергии. Это очень отличается от того, что было всего десять лет назад, когда уголь составлял четверть электроэнергии страны.

Это показывает, как скоро страны могут изменить свой энергетический баланс, если они решат это сделать.

«Вам не нужно испанское солнце, чтобы достичь того, чего достигла страна; любая европейская страна могла бы лучше использовать собственные ветровые и солнечные ресурсы, чтобы снизить свою зависимость от дорогого газа», — утверждает Росслоу.

Большинство европейцев упускают возможности экономии, на которые они имеют право.

В Италии, которая гораздо больше зависит от газа, средняя цена на электроэнергию в марте этого года составила 143 евро/МВт·ч, что втрое выше, чем в Испании (42 евро/МВт·ч).

С начала марта 2026 года оптовые цены на электроэнергию в Испании постоянно остаются одними из самых низких в Европе.

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