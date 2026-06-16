Литва первой в мире демонтирует реакторы чернобыльского типа на Игналинской АЭС

Отмечается, что сотрудники станции демонтируют оборудование, которое можно безопасно изъять без привлечения узкопрофильных специалистов. Непосредственно ядро реактора будут разбирать роботизированные системы, оснащенные передовыми технологиями.
В то же время для демонтажа графитовых компонентов планируют пригласить иностранных специалистов, скорее всего, из ведущих компаний США или Франции.
«Это будет самая сложная задача. Но мы будем первыми в мире, кто это сделал», — сказал директор станции Линас Баужис.
Работы продлятся до 2049 года
Уже демонтировано 45% оборудования, а полное завершение работ запланировано до 2049 года. Отработанное топливо уже вывезено из реакторов, оно будет храниться в течение 50 лет. После этого планируется создание глубокого геологического хранилища, которое должно заработать в 2090 году.
Кроме того, Литва также рассматривает вариант повторного использования остающихся после демонтажа АЭС металлов. В частности, часть из них планируют очищать и возвращать в производство, а то, что не подлежит продаже или повторному использованию, отправят на склады в соответствии с уровнем радиоактивности.
«Наша цель состоит в том, чтобы по меньшей мере 77% металлов были обеззаражены и возвращены к вторичному использованию. Например, мы планируем очистить 1400 тонн меди, которую потом можно было бы использовать в производстве ветровых турбин», — сказал Баужис.
Между тем город Висагинас разрабатывает стратегию развития атомного туризма, призванную привлечь экспертов и любителей науки, увлеченных темой ядерной энергии.