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Литва первой в мире демонтирует реакторы чернобыльского типа на Игналинской АЭС

Энергетика
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Литва готовится демонтировать активные зоны реакторов РБМК на бывшей Игналинской АЭС, работавших на Чернобыльской станции. Подобного опыта в мировой практике еще не было.
Об этом пишет LRT.

В настоящее время демонтируют оборудование

Отмечается, что сотрудники станции демонтируют оборудование, которое можно безопасно изъять без привлечения узкопрофильных специалистов. Непосредственно ядро ​​реактора будут разбирать роботизированные системы, оснащенные передовыми технологиями.
В то же время для демонтажа графитовых компонентов планируют пригласить иностранных специалистов, скорее всего, из ведущих компаний США или Франции.
«Это будет самая сложная задача. Но мы будем первыми в мире, кто это сделал», — сказал директор станции Линас Баужис.

Работы продлятся до 2049 года

Уже демонтировано 45% оборудования, а полное завершение работ запланировано до 2049 года. Отработанное топливо уже вывезено из реакторов, оно будет храниться в течение 50 лет. После этого планируется создание глубокого геологического хранилища, которое должно заработать в 2090 году.
Кроме того, Литва также рассматривает вариант повторного использования остающихся после демонтажа АЭС металлов. В частности, часть из них планируют очищать и возвращать в производство, а то, что не подлежит продаже или повторному использованию, отправят на склады в соответствии с уровнем радиоактивности.
«Наша цель состоит в том, чтобы по меньшей мере 77% металлов были обеззаражены и возвращены к вторичному использованию. Например, мы планируем очистить 1400 тонн меди, которую потом можно было бы использовать в производстве ветровых турбин», — сказал Баужис.
Между тем город Висагинас разрабатывает стратегию развития атомного туризма, призванную привлечь экспертов и любителей науки, увлеченных темой ядерной энергии.
По материалам:
suspilne.media
АЭСЭнергетика
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