Около 400 газет в США подали в суд на OpenAI и Microsoft Сегодня 03:06 — Технологии&Авто

Издатели утверждают, что компании без разрешения использовали их материалы для обучения моделей искусственного интеллекта.

Около 400 местных и региональных газет в США подали коллективный иск против OpenAI и Microsoft.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издатели утверждают, что компании без разрешения использовали материалы для обучения моделей искусственного интеллекта, в частности ChatGPT и Microsoft Copilot.

В чем обвиняют OpenAI и Microsoft

Издатели заявляют, что компании систематически и тайно сканировали их сайты, копировали статьи и другие материалы на свои серверы, а затем использовали этот контент для обучения больших языковых моделей.

Кроме того, в иске утверждается, что ИИ-системы могут воспроизводить части этих материалов в ответах пользователям, не выплачивая медиакомпаниям никакой компенсации.

Истцы отмечают, что годами инвестировали миллиарды долларов в создание журналистского контента и даже прятали часть материалов за платными подписками.

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В то же время, по их словам, разработчики ИИ получили доступ к этому контенту без разрешения.

Представитель OpenAI Дрю Пусатери заявил, что модели компании «способствуют инновациям, учатся на публично доступных данных и основываются на принципе добросовестного использования».

В Microsoft на момент публикации материала Bloomberg не прокомментировали новый иск.

Больше об иске против OpenAI и Microsoft

Адвокат издателей и бывший генеральный прокурор штата Нью-Джерси Мэтью Платкин назвал этот иск величайшей юридической инициативой местных газет против разработчиков искусственного интеллекта.

По его словам, местные медиа — один из важнейших источников информации для американцев, а нынешняя модель развития ИИ может поставить их под угрозу исчезновения.

Истцы прямо заявляют, что если компании, разрабатывающие ИИ, не будут нести ответственность за использование журналистского контента, нынешний бум искусственного интеллекта может стать «смертным приговором для местной журналистики».

Были ли уже подобные иски против компаний

Как пишет издание, иск против OpenAI и Microsoft является еще одним примером из ряда подобных.

Ранее из-за использования контента без разрешения иски против ИИ-компаний уже подавали CNN, Reddit, Encyclopaedia Britannica и Merriam-Webster.

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Кроме этих изданий, в декабре 2025 года журналист The New York Times и автор книги Bad Blood Джон Керрейру подавал иск в федеральный суд Калифорнии против ряда технологических компаний. Он обвинял их в незаконном использовании защищенных авторским правом книг для обучения чат-ботов.

Тогда ответчиками по делу были xAI, Anthropic, Google, OpenAI, Meta и Perplexity. Вместе с Керрейру к иску присоединились еще пятеро писателей.

ain По материалам:

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