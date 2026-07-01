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В «Укрпочте» сделали официальное заявление об увольнении Смелянского

Фондовый рынок
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В «Укрпочте» сделали официальное заявление об увольнении Смелянского
В «Укрпочте» сделали официальное заявление об увольнении Смелянского
Игорь Смелянский продолжает исполнять обязанности генерального директора «Укрпочты» в полном объеме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу «Укрпочты».
«Официально сообщаем, что генеральный директор АО „Укрпочта“ Игорь Смелянский продолжает выполнять свои обязанности в полном объеме в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.
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«Укрпочта» также работает в штатном режиме с учетом ситуации в сфере безопасности, последствий обстрелов и погодных условий.
«О деятельности компании или ее руководства просим доверять исключительно официальным сообщениям АО «Укрпочта», — добавили в пресс-службе компании.
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Напомним, ранее Нацбанк признал гендиректора «Укрпочты» Игоря Смелянского профессионально непригодным и требует его отстранения от руководства в течение пяти дней.
НБУ проверил работу Смелянского из-за систематических нарушений «Укрпочты» в течение 2023−2026 годов. Специальная комиссия пришла к выводу, что руководителю компании не хватает знаний законодательства и опыта, чтобы управлять оператором платежных услуг.
В то же время Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский прокомментировал решение Национального банка Украины, признать его не отвечающим требованиям о профессиональной пригодности для руководителя поставщика финансовых платежных услуг.
По материалам:
Finance.ua
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