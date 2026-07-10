Прибыль Укрпочты за полгода превысила 120 млн грн

«EBITDA компании в сумме 293 миллиона гривен свидетельствует о росте операционной эффективности и подтверждает ее способность продолжать реализацию долгосрочных инвестиционных проектов и программ модернизации даже в условиях полномасштабной войны», — говорится в сообщении.
Компания автоматизировала сортировку и нарастила международную доставку
«Несмотря на потери сотен автомобилей, ежедневные повреждения отделений и сортировочных центров, компания полностью автоматизировала процессы сортировки, обеспечила 98,02% своевременной доставки (по итогам мая) и развила международное направление, которое сегодня занимает более 50% украинского рынка международной доставки», — говорится в сообщении.
В июне 2026 г. объемы посылок выросли на 12−17% год к году в зависимости от сегмента бизнеса.
У Укрпочты появились почтоматы, обновленное мобильное приложение, возможность дистанционно управлять отправлениями, и при этом тарифы остаются доступными, чтобы поддержать граждан и бизнесы.
Что известно о решении НБУ относительно увольнения Смелянского
23 июня Национальный банк Украины принял решение о несоответствии генерального директора АО «Укрпочта» Игоря Смелянского требованиям по профессиональной пригодности, установленным для руководителя поставщика финансовых платежных услуг.
Укрпочта должна привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства и нормативно-правовых актов НБУ. В частности, в течение пяти рабочих дней уполномоченный орган компании должен отстранить Игоря Смелянского от руководства АО «Укрпочта». В дальнейшем в течение двух месяцев компания должна назначить нового руководителя, отвечающего установленным требованиям по профессиональной пригодности.
В то же время Игорь Смелянский продолжает занимать должность гендиректора «Укрпочты», несмотря на требование Национального банка его уволить в течение 5 дней.