НБУ считает, что финансовое направление Укрпочты следует передать отдельной компании Сегодня 08:41 — Фондовый рынок

НБУ считает, что финансовое направление Укрпочты следует передать отдельной компании

Финансовое направление деятельности «Укрпочты» целесообразно передать отдельному юридическому лицу, которое сможет обратиться в Национальный банк Украины за получением соответствующей лицензии.

Такое мнение высказал заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, Нацбанк готов консультировать Министерство развития общин и территорий по поводу структуры такого бизнеса.

«Эта компания, по моим ощущениям, на горизонте девяти месяцев может действительно получить лицензию по финансовой инклюзии, если будет действовать в рамках законодательства», — отметил Олейник.

В НБУ заявили, что «Укрпочта» не подавала полный пакет документов

В то же время в НБУ подчеркнули, что регулятор не принимал и не мог принимать никаких решений по выдаче или отказу в выдаче банковской лицензии «Укрпочте», поскольку компания ни разу не подавала полный официальный пакет документов, необходимый для рассмотрения такого вопроса.

В Нацбанке также категорически отрицали какие-либо утверждения о личном характере решения относительно генерального директора «Укрпочты» Игоря Смелянского.

Решение стало результатом многолетнего надзора, проверок, собеседований с членами наблюдательного совета и консультаций с профильным министерством, заявили в НБУ.

Какие нарушения зафиксировал регулятор

Первая выездная проверка «Укрпочты» в сфере финансового мониторинга была проведена в 2023 году. По ее результатам компания должна была выполнить план мер, однако регулятор в дальнейшем фиксировал несоблюдение установленных сроков и ненадлежащее исполнение предусмотренных мер.

Плановая проверка зафиксировала нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга в части невыполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

Материалы проверки были переданы правоохранительным органам в соответствии с требованиями законодательства.

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Впоследствии к нарушениям в сфере финансового мониторинга добавились нарушения требований к корпоративному управлению, внутреннему контролю и управлению рисками, зафиксированные в конце 2025 — начале 2026 года. Эти нарушения вместе с результатами дальнейшего наблюдения и собеседования стали одним из элементов квалификационного оценивания Смелянского.

Возможное обжалование решения Смелянского не должно останавливать его исполнение.

«По нашему мнению, решение не может быть остановлено. Очевидно, он имеет право защитить себя, и мы также будем это решение защищать», — добавил Олейник.

Что известно о решении НБУ относительно Смелянского

23 июня Комитет по надзору и регулированию деятельности банков принял решение о несоответствии Игоря Смелянского требованиям по профессиональной пригодности, установленным для руководителя предоставлятеля финансовых платежных услуг.

Согласно решению, АО «Укрпочта» должно в течение пяти рабочих дней отстранить Смелянского от исполнения обязанностей генерального директора, а в течение двух месяцев назначить нового руководителя.

В ответ Игорь Смелянский заявил , что считает решение НБУ необоснованным и связывает его с личным конфликтом. Также он сообщил о намерении обжаловать действия регулятора в украинских и международных судах из-за, по его словам, причинения вреда репутации.

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