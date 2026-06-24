НБУ оштрафовал Укрпочту на 2,5 млн грн Сегодня 08:33 — Фондовый рынок

Укрпочта получила штраф и письменное предостережение от НБУ

Национальный банк Украины применил к АО «Укрпочта» меры воздействия в виде штрафа и письменного предупреждения за нарушение требований законодательства в сфере платежных услуг и защиты прав потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Нарушения обнаружены в ходе проверки

Основанием для применения мер возлействия стали результаты плановой проверки АО «Укрпочта», которую Департамент инспектирования проводил в ноябре 2025 года — январе 2026 года.

По результатам проверки регулятор выявил нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, а также законодательства о защите прав потребителей при предоставлении платежных услуг.

За что наложили штраф

Штраф в размере 2544,9 тыс. грн применен за нарушение требований:

Закона Украины «О платежных услугах»;

Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине;

Правил хранения, защиты, использования и раскрытия тайны поставщика платежных услуг;

Положения о порядке эмиссии и эквайринга платежных инструментов.

Решение вступает в силу со дня его доведения до сведения АО «Укрпочта».

Компания должна уплатить штраф в течение 14 календарных дней с момента получения соответствующего решения Комитета по надзору.

За что вынесли письменное предупреждение

Отдельно НБУ применил к Укрпочте письменное предупреждение из-за нарушения требований законодательства и нормативно-правовых актов регулятора.

В частности, речь идет о нарушении требований:

Закона Украины «О платежных услугах»;

Положения о требованиях к регулятивному капиталу небанковских поставщиков платежных услуг;

Правил организации статистической отчетности, подаваемой в Национальный банк Украины в условиях особого периода;

Правил организации статистической отчетности, подаваемой в Национальный банк Украины;

Положение об установлении пруденциальных нормативов, обязательных для соблюдения небанковскими поставщиками платежных услуг, и определения методики их расчета;

Положения об авторизации поставщиков финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг;

Положения о порядке осуществления авторизации деятельности поставщиков финансовых платежных услуг и ограниченных платежных услуг;

Положения о требованиях к системе управления поставщика финансовых платежных услуг.

Какие требования выдвинул регулятор

Согласно решению НБУ, АО «Укрпочта» должно устранить выявленные нарушения и принять меры по недопущению аналогичных случаев в дальнейшей деятельности.

Выполнить эти требования компания должна до 30 сентября 2026 года.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальный банк Украины принял решение о несоответствии генерального директора АО «Укрпочта» Игоря Смелянского требованиям по профессиональной пригодности, установленным для руководителя поставщика финансовых платежных услуг.

После принятия решения АО «Укрпочта» должно привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства и нормативно-правовых актов НБУ.

В частности, в течение пяти рабочих дней уполномоченный орган компании должен отстранить Игоря Смелянского от руководства АО «Укрпочта».

В дальнейшем в течение двух месяцев компания должна назначить нового руководителя, отвечающего установленным требованиям по профессиональной пригодности.

Комментируя решение НБУ, Смелянский заявил , что не считает его обоснованным и связывает его с личным конфликтом с руководством Национального банка.

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