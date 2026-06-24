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НБУ оштрафовал Укрпочту на 2,5 млн грн

Фондовый рынок
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Укрпочта получила штраф и письменное предостережение от НБУ
Укрпочта получила штраф и письменное предостережение от НБУ
Национальный банк Украины применил к АО «Укрпочта» меры воздействия в виде штрафа и письменного предупреждения за нарушение требований законодательства в сфере платежных услуг и защиты прав потребителей.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Нарушения обнаружены в ходе проверки

Основанием для применения мер возлействия стали результаты плановой проверки АО «Укрпочта», которую Департамент инспектирования проводил в ноябре 2025 года — январе 2026 года.
По результатам проверки регулятор выявил нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, а также законодательства о защите прав потребителей при предоставлении платежных услуг.

За что наложили штраф

Штраф в размере 2544,9 тыс. грн применен за нарушение требований:
  • Закона Украины «О платежных услугах»;
  • Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине;
  • Правил хранения, защиты, использования и раскрытия тайны поставщика платежных услуг;
  • Положения о порядке эмиссии и эквайринга платежных инструментов.
Решение вступает в силу со дня его доведения до сведения АО «Укрпочта».
Компания должна уплатить штраф в течение 14 календарных дней с момента получения соответствующего решения Комитета по надзору.

За что вынесли письменное предупреждение

Отдельно НБУ применил к Укрпочте письменное предупреждение из-за нарушения требований законодательства и нормативно-правовых актов регулятора.
В частности, речь идет о нарушении требований:
  • Закона Украины «О платежных услугах»;
  • Положения о требованиях к регулятивному капиталу небанковских поставщиков платежных услуг;
  • Правил организации статистической отчетности, подаваемой в Национальный банк Украины в условиях особого периода;
  • Правил организации статистической отчетности, подаваемой в Национальный банк Украины;
  • Положение об установлении пруденциальных нормативов, обязательных для соблюдения небанковскими поставщиками платежных услуг, и определения методики их расчета;
  • Положения об авторизации поставщиков финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг;
  • Положения о порядке осуществления авторизации деятельности поставщиков финансовых платежных услуг и ограниченных платежных услуг;
  • Положения о требованиях к системе управления поставщика финансовых платежных услуг.

Какие требования выдвинул регулятор

Согласно решению НБУ, АО «Укрпочта» должно устранить выявленные нарушения и принять меры по недопущению аналогичных случаев в дальнейшей деятельности.
Выполнить эти требования компания должна до 30 сентября 2026 года.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальный банк Украины принял решение о несоответствии генерального директора АО «Укрпочта» Игоря Смелянского требованиям по профессиональной пригодности, установленным для руководителя поставщика финансовых платежных услуг.
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После принятия решения АО «Укрпочта» должно привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства и нормативно-правовых актов НБУ.
В частности, в течение пяти рабочих дней уполномоченный орган компании должен отстранить Игоря Смелянского от руководства АО «Укрпочта».
В дальнейшем в течение двух месяцев компания должна назначить нового руководителя, отвечающего установленным требованиям по профессиональной пригодности.
Комментируя решение НБУ, Смелянский заявил, что не считает его обоснованным и связывает его с личным конфликтом с руководством Национального банка.
По материалам:
Finance.ua
НБУУкрпочта
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