НБУ оштрафовал Укрпочту на 2,5 млн грн

Национальный банк Украины применил к АО «Укрпочта» меры воздействия в виде штрафа и письменного предупреждения за нарушение требований законодательства в сфере платежных услуг и защиты прав потребителей.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
Нарушения обнаружены в ходе проверки
Основанием для применения мер возлействия стали результаты плановой проверки АО «Укрпочта», которую Департамент инспектирования проводил в ноябре 2025 года — январе 2026 года.
По результатам проверки регулятор выявил нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, а также законодательства о защите прав потребителей при предоставлении платежных услуг.
За что наложили штраф
Штраф в размере 2544,9 тыс. грн применен за нарушение требований:
Закона Украины «О платежных услугах»;
Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине;
Правил хранения, защиты, использования и раскрытия тайны поставщика платежных услуг;
Положения о порядке эмиссии и эквайринга платежных инструментов.
Решение вступает в силу со дня его доведения до сведения АО «Укрпочта».
Компания должна уплатить штраф в течение 14 календарных дней с момента получения соответствующего решения Комитета по надзору.
За что вынесли письменное предупреждение
Отдельно НБУ применил к Укрпочте письменное предупреждение из-за нарушения требований законодательства и нормативно-правовых актов регулятора.
В частности, речь идет о нарушении требований:
Закона Украины «О платежных услугах»;
Положения о требованиях к регулятивному капиталу небанковских поставщиков платежных услуг;
Правил организации статистической отчетности, подаваемой в Национальный банк Украины в условиях особого периода;
Правил организации статистической отчетности, подаваемой в Национальный банк Украины;
Положение об установлении пруденциальных нормативов, обязательных для соблюдения небанковскими поставщиками платежных услуг, и определения методики их расчета;
Положения об авторизации поставщиков финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг;
Положения о порядке осуществления авторизации деятельности поставщиков финансовых платежных услуг и ограниченных платежных услуг;
Положения о требованиях к системе управления поставщика финансовых платежных услуг.
Какие требования выдвинул регулятор
Согласно решению НБУ, АО «Укрпочта» должно устранить выявленные нарушения и принять меры по недопущению аналогичных случаев в дальнейшей деятельности.
Выполнить эти требования компания должна до 30 сентября 2026 года.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальный банк Украины принял решение о несоответствии генерального директора АО «Укрпочта» Игоря Смелянского требованиям по профессиональной пригодности, установленным для руководителя поставщика финансовых платежных услуг.