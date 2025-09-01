monoмаркет вийшов із бета-тестування — Finance.ua

monoмаркет вийшов із бета-тестування Сьогодні 19:03 — Фінтех і Картки

monoмаркет вийшов із бета-тестування

Сервіс monoмаркет завершив етап тестування і тепер офіційно запущений.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у Telegram.

За його словами, зараз діють знижки 10% на всі товари, які доступні у кошику сервісу.

У кошик додали можливість поторгуватися, знижку можна отримати після взаємодії з котом-бабцею.

До запуску підготували й рекламну кампанію. Вона базується на перезнятих класичних українських мемах, щоб не набридати користувачам, а створювати позитивний настрій. На акцію компанія заклала 200 мільйонів гривень.

У monoмаркет доступні такі категорії товарів:

електроніка;

комп’ютери та комплектуючі;

побутова техніка;

дитячі товари;

товари для дому;

туризм та активний відпочинок;

зоотовари.

Нагадаємо, у 2024 році monobank запустив маркетплейс «market by mono» у своєму мобільному застосунку. Першими партнерами проєкту стали продавці техніки та електроніки Moyo, КТС і Click. За перші три дні після запуску проєкт зібрав понад мільйон унікальних користувачів і 67,5 тисячі замовлень на понад 56 млн грн.

Раніше Market був доступний лише в застосунку, а потім компанія запустила сайт на домені monomarket.com.ua.

У серпні monobank інтегрував у застосунок низку карток лояльності, які автоматично прив’язуються до банківської картки. Новий функціонал дозволяє отримувати знижки та бонуси без введення коду картки під час оплати карткою monobank — нарахування відбувається автоматично.

