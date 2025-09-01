monoмаркет вийшов із бета-тестування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

monoмаркет вийшов із бета-тестування

Фінтех і Картки
58
monoмаркет вийшов із бета-тестування
monoмаркет вийшов із бета-тестування
Сервіс monoмаркет завершив етап тестування і тепер офіційно запущений.
Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у Telegram.
За його словами, зараз діють знижки 10% на всі товари, які доступні у кошику сервісу.
У кошик додали можливість поторгуватися, знижку можна отримати після взаємодії з котом-бабцею.
До запуску підготували й рекламну кампанію. Вона базується на перезнятих класичних українських мемах, щоб не набридати користувачам, а створювати позитивний настрій. На акцію компанія заклала 200 мільйонів гривень.
У monoмаркет доступні такі категорії товарів:
  • електроніка;
  • комп’ютери та комплектуючі;
  • побутова техніка;
  • дитячі товари;
  • товари для дому;
  • туризм та активний відпочинок;
  • зоотовари.
Нагадаємо, у 2024 році monobank запустив маркетплейс «market by mono» у своєму мобільному застосунку. Першими партнерами проєкту стали продавці техніки та електроніки Moyo, КТС і Click. За перші три дні після запуску проєкт зібрав понад мільйон унікальних користувачів і 67,5 тисячі замовлень на понад 56 млн грн.
Читайте також
Раніше Market був доступний лише в застосунку, а потім компанія запустила сайт на домені monomarket.com.ua.
У серпні monobank інтегрував у застосунок низку карток лояльності, які автоматично прив’язуються до банківської картки. Новий функціонал дозволяє отримувати знижки та бонуси без введення коду картки під час оплати карткою monobank — нарахування відбувається автоматично.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Фінтех
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems