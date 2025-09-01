Понад 164 тисяч українців відкрили Дія. Картку в ПриватБанку — Finance.ua

Понад 164 тисяч українців відкрили Дія. Картку в ПриватБанку Сьогодні 11:12 — Фінтех і Картки

Понад 164 тисяч українців відкрили Дія. Картку в ПриватБанку

164 тисяч батьків українських першачків вже відкрили через ПриватБанк спеціальні рахунки на Дія. Картці для отримання державної допомоги Пакунок школяра.

Про це повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

ПриватБанк для отримання допомоги Пакунок школяра обирають більше половини українців, які цього року ведуть першокласників до школи (за прогнозними даними у 2025 за парти перших класів сядуть 270 тисяч учнів).

За словами Дмитра Мусієнка, згалом українці відкрили в ПриватБанку 795 тис цифрових мультирахункових карткок Дія. Картка для отримання виплат за державними програмами.

До 15 листопада 2025 батьки першокласників можуть подати через Дію заявку на одноразову грошову допомога у розмірі 5 000 грн в рамках програми державної допомоги Пакунок школяра. Отримати кошти на Дія. Картку може один з батьків або інших законних представників учня, якого зараховано у новому навчальному році до першого класу.

ПриватБанк та Mastercard нараховуватимуть додатковий кешбек у розмірі 3% на всі витрати з Дія. Карткою від ПриватБанку в рамках програми Пакунок школяра.

