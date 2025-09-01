Понад 164 тисяч українців відкрили Дія. Картку в ПриватБанку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Понад 164 тисяч українців відкрили Дія. Картку в ПриватБанку

Фінтех і Картки
2
Понад 164 тисяч українців відкрили Дія. Картку в ПриватБанку
Понад 164 тисяч українців відкрили Дія. Картку в ПриватБанку
Понад 164 тисяч батьків українських першачків вже відкрили через ПриватБанк спеціальні рахунки на Дія. Картці для отримання державної допомоги Пакунок школяра.
Про це повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.
ПриватБанк для отримання допомоги Пакунок школяра обирають більше половини українців, які цього року ведуть першокласників до школи (за прогнозними даними у 2025 за парти перших класів сядуть 270 тисяч учнів).
За словами Дмитра Мусієнка, згалом українці відкрили в ПриватБанку 795 тис цифрових мультирахункових карткок Дія. Картка для отримання виплат за державними програмами.
До 15 листопада 2025 батьки першокласників можуть подати через Дію заявку на одноразову грошову допомога у розмірі 5 000 грн в рамках програми державної допомоги Пакунок школяра. Отримати кошти на Дія. Картку може один з батьків або інших законних представників учня, якого зараховано у новому навчальному році до першого класу.

Довідка Finance.ua:

  • ПриватБанк та Mastercard нараховуватимуть додатковий кешбек у розмірі 3% на всі витрати з Дія. Карткою від ПриватБанку в рамках програми Пакунок школяра.
За матеріалами:
Finance.ua
ПриватБанкБанки України
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems