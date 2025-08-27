НБУ запроваджує трекінг банківських платежів: що зміниться з грудня 2025 року — Finance.ua

НБУ запроваджує трекінг банківських платежів: що зміниться з грудня 2025 року Сьогодні 19:36 — Фінтех і Картки

НБУ запроваджує трекінг банківських платежів: що зміниться з грудня 2025 року

Національний банк пропонує оновити Інструкцію № 16 щодо виконання міжбанківських платіжних операцій у гривні. Зміни пов’язані з упровадженням трекінг-сервісу системи електронних платежів (СЕП).

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Від 1 грудня 2025 року НБУ хоче зобов’язати учасників СЕП:

інформувати платника про виконання операції через СЕП та надавати універсальний унікальний ідентифікатор транзакції (UETR), який дозволить відстежувати її виконання;

інформувати отримувача про зарахування коштів із зазначенням UETR;

повідомляти платника про відхилення платежу з поясненням причини та UETR операції.

Зазначені вимоги також стосуватимуться й небанківських надавачів платіжних послуг, які виконують платіжні операції через СЕП через банк, який є учасником цієї системи.

Нагадаємо, в березні цього року Національний банк очікував , що всі системно важливі банки впровадять функцію миттєвих переказів у рамках Системи електронних платежів (СЕП) 4.1 вже у першому півріччі 2025 року.

Щодня через систему проходить у середньому 1,3 мільйона платежів на загальну суму 658 мільярдів гривень, хоча її потужності дозволяють обробляти вдесятеро більше.

Довідка Finance.ua

з 1 грудня 2024 року в Україні запрацювала нова версія системи електронних платежів Національного банку України — СЕП-4.1 з функціональністю миттєвих кредитових переказів. Операцію може ініціювати як фізична, так і юридична особа, а граничний час виконання миттєвого переказу СЕП становить не більше 10 секунд.

