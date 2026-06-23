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Шахраї розсилають електронні листи від імені судових органів

Фінтех і Картки
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Шахраї розсилають електронні листи від імені судових органів
Шахраї розсилають електронні листи від імені судових органів
В Україні шахраї почали розсилати електронні листи нібито від імені судових органів із повідомленням про виклик на судове засідання у кримінальному провадженні.
Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації.
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«Такі листи виглядають офіційно та можуть викликати тривогу — саме на це й розраховують зловмисники», — йдеться у заяві.

Що пропонують

▪️ Перейти за посиланням, яке веде на фішинговий сайт.
▪️ Завантажити файл або встановити спеціальне програмне забезпечення.
Мета шахраїв: отримати доступ до персональних даних та викрасти гроші з рахунків; встановити шкідливе програмне забезпечення.

У разі отримання такого листа не можна:

  • переходити за посиланнями;
  • завантажувати файли або встановлювати будь-які програми;
  • відповідати на лист або контактувати з відправником.

Що робити

  • Ігноруйте такі повідомлення.
  • Видаліть лист одразу після отримання.
  • Перевіряйте інформацію лише через офіційні джерела.
У відомстві додали, що справжній виклик до суду надходить у формі судової повістки через офіційні канали комунікацій.
Вчора писали, що Державна податкова служба України попередила громадян та бізнес про масову розсилку фейкових електронних листів, які шахраї надсилають нібито від імені податкового відомства.
У таких повідомленнях зазвичай йдеться про нібито виявлені розбіжності у звітності або необхідність терміново ознайомитися з актом перевірки та надати пояснення, аби уникнути адміністративного арешту активів.
За матеріалами:
Finance.ua
Фінтех
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