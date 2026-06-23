Шахраї розсилають електронні листи від імені судових органів Сьогодні 13:12 — Фінтех і Картки

Шахраї розсилають електронні листи від імені судових органів

В Україні шахраї почали розсилати електронні листи нібито від імені судових органів із повідомленням про виклик на судове засідання у кримінальному провадженні.

Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації.

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«Такі листи виглядають офіційно та можуть викликати тривогу — саме на це й розраховують зловмисники», — йдеться у заяві.

Що пропонують

▪️ Перейти за посиланням, яке веде на фішинговий сайт.

▪️ Завантажити файл або встановити спеціальне програмне забезпечення.

Мета шахраїв: отримати доступ до персональних даних та викрасти гроші з рахунків; встановити шкідливе програмне забезпечення.

У разі отримання такого листа не можна:

переходити за посиланнями;

завантажувати файли або встановлювати будь-які програми;

відповідати на лист або контактувати з відправником.

Що робити

Ігноруйте такі повідомлення.

Видаліть лист одразу після отримання.

Перевіряйте інформацію лише через офіційні джерела.

У відомстві додали, що справжній виклик до суду надходить у формі судової повістки через офіційні канали комунікацій.

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У таких повідомленнях зазвичай йдеться про нібито виявлені розбіжності у звітності або необхідність терміново ознайомитися з актом перевірки та надати пояснення, аби уникнути адміністративного арешту активів.

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