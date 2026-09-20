Названо найпопулярніші в Україні вживані авто зі США Сьогодні 19:07 — Технології&Авто Найпопулярніші в Україні вживані авто з США

У серпні український авторинок поповнили майже 4,7 тис. вживаних легкових автомобілів зі США. Це на 8% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

🚙 Каско — це спокій для вас та вашого гаманця. Переходьте за посиланням , щоб обрати на Finance.ua найвигідніший варіант.

Середній вік вживаних автомобілів зі США, які придбали українці у серпні, становив 5,7 року.

Бензинові автомобілі традиційно користувалися найбільшим попитом, охопивши 46% імпорту.

Ще 33% від загальної кількості ввезених зі США вживаних авто становили електрокари, а 15% - гібриди.

Частки дизельних автомобілів і машин із ГБО склали по 3%.

До п’ятірки найпопулярніших вживаних «американців» з пробігом увійшли:

Tesla Model Y — 484 автомобілі; Tesla Model 3 — 471; Ford Escape — 408; BMW X3 — 306; Nissan Rogue — 266.