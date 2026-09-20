Названо найпопулярніші в Україні вживані авто зі США
У серпні український авторинок поповнили майже 4,7 тис. вживаних легкових автомобілів зі США. Це на 8% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Середній вік вживаних автомобілів зі США, які придбали українці у серпні, становив 5,7 року.
Бензинові автомобілі традиційно користувалися найбільшим попитом, охопивши 46% імпорту.
Ще 33% від загальної кількості ввезених зі США вживаних авто становили електрокари, а 15% - гібриди.
Частки дизельних автомобілів і машин із ГБО склали по 3%.
До п’ятірки найпопулярніших вживаних «американців» з пробігом увійшли:
- Tesla Model Y — 484 автомобілі;
- Tesla Model 3 — 471;
- Ford Escape — 408;
- BMW X3 — 306;
- Nissan Rogue — 266.
Раніше Finance.ua писав, що у серпні українці придбали близько 5 тис. нових легкових авто. Більшість із них придбали приватні покупці — 65%, тоді як на бізнес припало 35% продажів.
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