Українцям мають повернути майже 93 млн грн за неправильне нарахування комуналки

Майже дев’ять із десяти перевірок у сфері житлово-комунальних послуг виявили порушення законодавства про ціни і ціноутворення. За їх результатами надавачів послуг зобов’язано перерахувати платежі та повернути споживачам 92,67 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби.

Що показали перевірки

З початку року фахівці служби провели 140 позапланових перевірок. Вони з’ясовували, чи правильно підприємства формують, встановлюють і застосовують тарифи на житлово-комунальні послуги.

Порушення виявили у 88,6% випадків. Через неправильне формування, встановлення або застосування цін підприємства мають провести перерахунки споживачам.

За результатами перевірок порушникам видали приписи, застосували адміністративно-господарські санкції, а винних посадових осіб притягнули до адміністративної відповідальності.

Станом на кінець серпня споживачам уже перерахували та фактично повернули 636,8 тис. грн. Виконання інших рішень триває.

«Якщо у споживача виникають сумніви щодо обґрунтованості зростання тарифів на житлово-комунальні послуги він може звернутись до Держпродспоживслужби із зверненням про порушення його прав та законних інтересів. За наявності підстав наші фахівці проведуть перевірку», — зазначив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Що робити, якщо оплачені комунальні послуги надаються неякісно

До цього Finance.ua зазначав , що споживач має право вимагати належної якості оплачених комунальних послуг.

Якщо в оселі немає опалення, виникають перебої з водопостачанням, температура гарячої води не відповідає нормі чи є інші порушення, їх потрібно зафіксувати за допомогою акта-претензії.