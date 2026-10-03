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Українцям мають повернути майже 93 млн грн за неправильне нарахування комуналки

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Комунальні платежі
Комунальні платежі
Майже дев’ять із десяти перевірок у сфері житлово-комунальних послуг виявили порушення законодавства про ціни і ціноутворення. За їх результатами надавачів послуг зобов’язано перерахувати платежі та повернути споживачам 92,67 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби.

Що показали перевірки

З початку року фахівці служби провели 140 позапланових перевірок. Вони з’ясовували, чи правильно підприємства формують, встановлюють і застосовують тарифи на житлово-комунальні послуги.
Порушення виявили у 88,6% випадків. Через неправильне формування, встановлення або застосування цін підприємства мають провести перерахунки споживачам.
За результатами перевірок порушникам видали приписи, застосували адміністративно-господарські санкції, а винних посадових осіб притягнули до адміністративної відповідальності.
Станом на кінець серпня споживачам уже перерахували та фактично повернули 636,8 тис. грн. Виконання інших рішень триває.
«Якщо у споживача виникають сумніви щодо обґрунтованості зростання тарифів на житлово-комунальні послуги він може звернутись до Держпродспоживслужби із зверненням про порушення його прав та законних інтересів. За наявності підстав наші фахівці проведуть перевірку», — зазначив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Що робити, якщо оплачені комунальні послуги надаються неякісно

До цього Finance.ua зазначав, що споживач має право вимагати належної якості оплачених комунальних послуг.
Якщо в оселі немає опалення, виникають перебої з водопостачанням, температура гарячої води не відповідає нормі чи є інші порушення, їх потрібно зафіксувати за допомогою акта-претензії.
Акт-претензії — це документ, який складає споживач, якщо комунальну послугу не надають, надають із перервами або неналежної якості. Цей документ є підставою для перерахунку суми оплати за послуги або досудового врегулювання спору.
За матеріалами:
Діло
Комунальні послуги
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