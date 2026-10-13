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Українцям із бізнесом у Польщі обмежили найм іноземців: які є альтернативи

Особисті фінанси
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У 2022-2025 роках громадяни України зареєстрували в Польщі 109,1 тис. одноосібних підприємств JDG
У 2022-2025 роках громадяни України зареєстрували в Польщі 109,1 тис. одноосібних підприємств JDG
Українці, які ведуть бізнес у Польщі як індивідуальні підприємці (JDG), можуть зіткнутися з обмеженнями під час найму іноземних працівників через вимоги до місця постійного перебування підприємця. Обмеження стосуються оформлення іноземців, яким для роботи потрібні документи через центр зайнятості або воєводу.
Про це повідомляє міжнародна агенція з працевлаштування Gremi Personal.
Це створює додаткові труднощі для українців, які відкрили власну справу в Польщі та хочуть працевлаштовувати співвітчизників зі статусом PESEL UKR, а також громадян інших країн, що не входять до ЄС.

Кого не можуть наймати підприємці JDG

Підприємці, які працюють у форматі JDG, не можуть оформлювати певні категорії іноземців за процедурами повідомлення про працевлаштування (powiadomienie), подання заяви про доручення виконання роботи (oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy) або отримання дозволу на роботу (zezwolenie na pracę).
Водночас вони можуть наймати без обмежень громадян Польщі, країн ЄС, Європейської економічної зони та Швейцарії, а також іноземців, які мають повний доступ до польського ринку праці, наприклад, на підставі дозволу на постійне проживання або статусу довгострокового резидента ЄС.
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Як JDG може залучити іноземних працівників

За даними агенції, є три основні варіанти розв’язання проблеми. Кожен із них має свої особливості та обмеження.

1. Створити компанію sp. z o.o.

Перший варіант — зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю (sp. z o.o.), аналог українського ТОВ.
Однак створення такої компанії потребує додаткових витрат, адміністративного супроводу та бухгалтерського обслуговування. Для малого бізнесу це може виявитися надто дорогим рішенням.

2. Співпрацювати з іноземними підприємцями за договорами B2B

Другий варіант — укладати договори B2B з іноземцями, які працюють як самостійні підприємці.
Такий формат можливий, якщо людина справді веде незалежну підприємницьку діяльність. Якщо фактичні умови співпраці мають ознаки трудових відносин, оформлення B2B можуть визнати неправомірним.
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Крім того, цей варіант підходить не всім працівникам. Не кожен готовий реєструвати власну JDG, самостійно вести бухгалтерію, сплачувати податки та виконувати інші формальності.

3. Звернутися до агенції тимчасового працевлаштування

Третій варіант — залучити персонал через агенцію тимчасового працевлаштування. У такому разі офіційним роботодавцем іноземця стає агенція, а не підприємець JDG.
Агенція укладає з працівником трудовий або цивільно-правовий договір, оформлює необхідні документи для легальної роботи, нараховує та сплачує належні податки й внески до ZUS.
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Підприємець, який користується послугами агенції, укладає з нею договір про надання персоналу та оплачує фактично відпрацьовані години. Водночас він організовує роботу на своєму підприємстві, визначає завдання та графік, веде облік робочого часу й забезпечує належні умови та безпеку праці.
Цей варіант потребує дотримання правил тимчасової праці щодо характеру роботи та її тривалості. Загальний ліміт становить 18 місяців протягом 36 місяців для однієї людини в одного роботодавця-користувача.
Також тимчасовим працівникам не можна доручати роботи, віднесені законодавством до особливо небезпечних.

Як перевірити агенцію з працевлаштування

Перед початком співпраці важливо перевірити агенцію та її повноваження.
«Перед підписанням договору з агенцією варто переконатися, що компанія внесена до відповідного реєстру (KRAZ), має необхідні повноваження для роботи з іноземцями та може оформити конкретного працівника на відповідних умовах», — радить Євген Кіріченко, засновник Gremi Personal.

Скільки українців відкрили бізнес у Польщі

За даними Польського економічного інституту (PIE), тільки у 2022−2025 роках громадяни України зареєстрували в Польщі 109,1 тис. одноосібних підприємств JDG. Лише у 2025 році вони відкрили 31,4 тис. таких бізнесів.
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Найбільше нових українських JDG працювали у будівництві — 24%, а також у телекомунікаціях і комп’ютерному програмуванні — 13%.
Загалом же, за даними дослідження компанії Deloitte та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), оцінений економічний внесок українських біженців у 2025 році становив близько 2,4% ВВП Польщі, або приблизно 94 млрд злотих. Тоді як рівень їхньої зайнятості піднявся до 76% проти 69% роком раніше.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаПольщаУкраїнці в ПольщіБізнес
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