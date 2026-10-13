lifecell з 14 жовтня змінює тарифи для нових абонентів

З 14 жовтня вартість тарифного плану «Максі» залежатиме від умов підключення

Мобільний оператор lifecell оновлює лінійку тарифних планів, доступних для нових абонентів. З 14 жовтня 2026 року зміниться вартість підключення до тарифу «Максі», а тариф «Мега» закриють для нових підключень.

Про це повідомляє спільнота ринку телекомунікацій України MZU.

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Скільки коштуватиме тариф «Максі»

З 14 жовтня вартість тарифного плану «Максі» залежатиме від умов підключення:

500 грн за чотири тижні — стандартна вартість;

450 грн за чотири тижні — за умови персоніфікації номера;

270 грн за чотири тижні — у разі перенесення номера до lifecell від іншого оператора (MNP).

Тариф «Максі» передбачає безлімітні дзвінки на номери lifecell, а також пакет хвилин для дзвінків на інші українські номери. За умови своєчасної оплати пакета абонент отримує додаткові 750 хвилин для дзвінків на номери інших операторів і ще 25 ГБ мобільного інтернету.

У тариф також входить безлімітний мобільний інтернет для низки популярних застосунків, зокрема YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp і Facebook.

Що зміниться для тарифу «Мега»

Тарифний план «Мега» закриють для нових підключень із 14 жовтня 2026 року.

Водночас абоненти, які підключаться до цієї дати, зможуть і надалі користуватися послугами за чинними умовами без змін.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що lifecell змінив умов акції «Гігабайти без кордонів» для абонентів тарифу «Жара Лайт Роумінг».

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