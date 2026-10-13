lifecell з 14 жовтня змінює тарифи для нових абонентів
Скільки коштуватиме тариф «Максі»
- 500 грн за чотири тижні — стандартна вартість;
- 450 грн за чотири тижні — за умови персоніфікації номера;
- 270 грн за чотири тижні — у разі перенесення номера до lifecell від іншого оператора (MNP).
Що зміниться для тарифу «Мега»
- Подайте заяву в застосунку «Дія» у розділі Сервіси — Перенесення номеру;
- Придбайте SIM-картку lifecell — у магазині або онлайн;
- Додайте номер SIM-картки до заяви;
- Дочекайтеся підтвердження від поточного оператора;
- Отримайте SMS із датою та часом перенесення;
- Після початку перенесення встановіть SIM-картку lifecell;
- Користуйтеся своїм номером уже в новій мережі.
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