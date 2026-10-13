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lifecell з 14 жовтня змінює тарифи для нових абонентів

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З 14 жовтня вартість тарифного плану «Максі» залежатиме від умов підключення
З 14 жовтня вартість тарифного плану «Максі» залежатиме від умов підключення
Мобільний оператор lifecell оновлює лінійку тарифних планів, доступних для нових абонентів. З 14 жовтня 2026 року зміниться вартість підключення до тарифу «Максі», а тариф «Мега» закриють для нових підключень.
Про це повідомляє спільнота ринку телекомунікацій України MZU.

Скільки коштуватиме тариф «Максі»

З 14 жовтня вартість тарифного плану «Максі» залежатиме від умов підключення:
  • 500 грн за чотири тижні — стандартна вартість;
  • 450 грн за чотири тижні — за умови персоніфікації номера;
  • 270 грн за чотири тижні — у разі перенесення номера до lifecell від іншого оператора (MNP).
Тариф «Максі» передбачає безлімітні дзвінки на номери lifecell, а також пакет хвилин для дзвінків на інші українські номери. За умови своєчасної оплати пакета абонент отримує додаткові 750 хвилин для дзвінків на номери інших операторів і ще 25 ГБ мобільного інтернету.
У тариф також входить безлімітний мобільний інтернет для низки популярних застосунків, зокрема YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp і Facebook.

Що зміниться для тарифу «Мега»

Тарифний план «Мега» закриють для нових підключень із 14 жовтня 2026 року.
Водночас абоненти, які підключаться до цієї дати, зможуть і надалі користуватися послугами за чинними умовами без змін.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що lifecell змінив умов акції «Гігабайти без кордонів» для абонентів тарифу «Жара Лайт Роумінг».
Також ми писали, що в «Дії» запустили послугу перенесення номера. Як перенести номер через «Дію»:
  1. Подайте заяву в застосунку «Дія» у розділі Сервіси — Перенесення номеру;
  2. Придбайте SIM-картку lifecell — у магазині або онлайн;
  3. Додайте номер SIM-картки до заяви;
  4. Дочекайтеся підтвердження від поточного оператора;
  5. Отримайте SMS із датою та часом перенесення;
  6. Після початку перенесення встановіть SIM-картку lifecell;
  7. Користуйтеся своїм номером уже в новій мережі.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
LifecellТарифи
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