Чи бояться українські айтівці конкуренції з боку ШІ — дослідження Сьогодні 17:22

Чи бояться українські айтівці конкуренції з боку ШІ — дослідження, Фото: freepik

За рік відсоток українських ІТ-фахівців, які використовують штучний інтелект, зріс з 57% до 85%. Приблизно половина з них (41%) використовує ШІ майже щодня.

Про це йдеться в аналітиці видання DOU.

84% айтівців не бояться втратити роботу через ШІ. Бояться втратити роботу 6% айтівців. Частіше за інших непокояться художники й аніматори (9% вважають, що штучний інтелект може їх замінити), розробники (8%), QA та фахівці підтримки (по 7%).

Хто в IT найчастіше користується ШІ

Зазначається, що новачки в IT (з досвідом роботи до року) використовують ШІ частіше ніж, досвідчені айтівці (понад 10 років досвіду) — 89% проти 79% відповідно.

Читайте також Через штучний інтелект 5,5 мільйона працівників у Польщі можуть втратити роботу

Відзначається, що нетехнічні спеціалісти використовують штучний інтелект трохи частіше за «технарів»: 91% проти 84%.

Найактивніші: маркетологи, дизайнери та UI/UX-спеціалісти (95% застосовують інструменти ШІ). Використовують ШІ в роботі понад 90% HR-фахівців, DevOps та фахівців з продажів.

Для чого використовують ШІ в українському IT

«Технічні та нетехнічні фахівці в ІТ по-різному використовують ШІ-інструменти», — відзначають аналітики.

Технічні фахівці, в основному (83%), застосують ШІ для пошуку інформації, рішень та підказок.

Понад 50% DevOps-інженерів, Data Scientists та Data Engineers і сисадмінів використовують його для написання коду й трохи рідше — для пошуку помилок та дебагінгу.

Нетехнічні фахівці найбільше (84%) використовують штучний інтелект для генерування текстів та листів, а для пошуку інформації чи підказок — 71%. Також близько половини послуговуються ШІ для перекладів та пошуку творчих ідей.

«Цікаво, що штучний інтелект для перекладів використовують як фахівці, які добре знають англійську, так і ті, хто її лише вчить. Найчастіше до перекладів за допомогою ШІ вдаються фахівці з рівнем Pre-Intermediate (35%), проте чверть фахівців з рівнем Advanced теж застосовують ШІ для цих цілей», — відзначають в DOU.

Наскільки айтівці довіряють ШІ

Попри активне використання ШІ, айтівці не схильні довіряти цій технології. Тільки 1% користувачів довіряють їм повністю, ще 27% — переважно довіряють. Більш ніж половина мають приблизно однаковий рівень довіри та недовіри до ШІ.

Нетехнічні спеціалісти довіряють ШІ трохи більше — 32% проти 27% у технічних. Найчастіше довіряють штучному інтелекту дизайнери, UI/UX-фахівці та фахівці з продажів (38%), найскептичніші — художники та аніматори (довіряють ШІ 20%), розробники (22%) і DevOps (23%).

Досвідчені айтівці (+10 років досвіду) довіряють ШІ менше: 24% з них довіряють ШІ, а 19% не довіряють. Серед айтівців з досвідом до 10 років — 28% довіряють і 12% не довіряють.

Відзначається, що ChatGPT — найпопулярніший ШІ-інструмент серед айтівців. На другому місці GitHub Copilot, а на третьому — Google Gemini.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.