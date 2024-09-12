Через штучний інтелект 5,5 мільйона працівників у Польщі можуть втратити роботу — Finance.ua
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Через штучний інтелект 5,5 мільйона працівників у Польщі можуть втратити роботу

Особисті фінанси
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Через штучний інтелект 5,5 мільйона працівників у Польщі можуть втратити роботу
Через штучний інтелект 5,5 мільйона працівників у Польщі можуть втратити роботу
За даними дослідження Personnel Service, штучний інтелект може забрати роботу у понад 5,5 мільйонів працівників у Польщі.
Про це пише InPoland.net.pl.
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Вступом до останнього дослідження Personnel Service став аналіз Міжнародного валютного фонду, який показує вплив розвитку штучного інтелекту на робочі місця. Дані свідчать, що в усьому світі 40% співробітники ніяким чином не відчують на собі впровадження технологій ШІ. 27% працівників у світі зможуть розраховувати на більш високі зарплати або менше робоче навантаження завдяки штучному інтелекту, оскільки технологія виконає частину їхньої роботи, причому вони працюватимуть менше, а зароблятимуть стільки або й більше. Існує також група з 32% людей, чиї робочі місця — згідно з аналізом МВФ — можуть зникнути через штучний інтелект вже у найближчі 5−10 років.

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Як зазначив Кшиштоф Інглот, засновник Personnel Service, застосовуючи підрахунки МВФ до зайнятості в Польщі, можна припустити, що вплив ШІ призведе до скорочення приблизно 5,5 мільйонів робочих місць у Польщі в найближчі роки.
Інглот зазначив, що ШІ також призведе до створення нових робочих місць, і це будуть висококваліфіковані посади з високими зарплатами.
Однак, як свідчать дані дослідження PS, поляки не переймаються цим питанням зараз. Лише 3% опитаних вважають, що можуть втратити працю через штучний інтелект.

Довідка Finance.ua:

  • більш ніж половина (51%) українців впевнені, що ШІ не замінить їхні професії. Ще 31% респондентів припускають таку ймовірність, але не знають, як і коли це може відбутись. 18% опитаних відповіли, що штучний інтелект зможе замінити їхні професії: 11% прогнозують це у далекому майбутньому, а 7% — вже вчаться, щоб вміти те, чого ШІ не зробить;
  • CapGemini, провідна компанія у сфері технологічних послуг, повідомила, що великі підприємства планують впровадити системи штучного інтелекту з множинними агентами вже з наступного року;
  • Україна посідає 63-є місце в списку країн з індексом готовності до штучного інтелекту (ШІ), що ґрунтується на аналізі цифрової інфраструктури, людського капіталу, трудової політики, інновацій, інтеграції та регулювання.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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