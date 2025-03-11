Як змінився ринок українського ІТ з 2014 до 2024 року — дослідження ринку праці Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

Як змінився ринок українського ІТ з 2014 до 2024 року — дослідження ринку праці

За дев’ять років пропорція спеціалізацій на ринку ІТ змінилась: з 96% технічних спеціальностей проти 4% нетехнічних у 2015 році до 90% проти 10% у 2024-му відповідно. Також значно зменшилась частка розробників: із 61% від усіх спеціалістів у 2015 році до 47% у 2024-му.

Про це йдеться в новому дослідженні Ain.

Зростання нетехнічних спеціалістів насамперед стосується динаміки таких спеціальностей, як HR-спеціалістів (з 2 до 5%) і маркетологів (з 1 до 2%).

Динаміка об’єму ринку за досвідом

Частка новачків в ІТ-галузі станом на 2024 рік зменшується: загальна частка Junior-працівників у 2015 році складала 21,6%, що є історичним максимумом; станом на 2024 частка зменшилась до історичного мінімуму у 12%.

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Кількість вакансій для новачків також є низькою відносно вакансій з іншим бажаним досвідом. Так, у 2015 році кількість Junior Software Engineers перебувала на історичному максимумі у 12,3%, станом на 2024 рік їхня частка знизилась до історичного мінімуму в 3,7%, що дорівнює зменшенню в приблизно чотири рази.

Водночас кількість Senior Software Engineers мала коливання в межах 11% загальної частки. Станом на 2015 рік вони складали 21,2% від усіх працівників ІТ, історичний мінімум зафіксований у 2019 — приблизно 15%, історичний максимум у 2024-му — 26%. Така динаміка також підтверджується аналізом кількості відносно загального розподілу Senior-працівників і загальної кількості Software Engineers.

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Кількість новачків у нетехнічних спеціальностях залишається стабільною, з коливаннями в межах 0,4%. Винятком став 2022 рік, коли кількість Junior-працівників серед нетехнічних спеціальностей сягнула історичного мінімуму у 0,8%, можливою причиною чого стало зниження інтересу до галузі та/або масове підвищення працівників в умовах нестачі кадрів, пов’язаних із початком повномасштабного вторгнення.

Кількість Middle- і Senior-спеціалістів серед нетехнічних спеціальностей зростає: станом на 2024 вони складають 4% і 4,4% відповідно від загальної кількості всіх працівників.

Стабільний до 2020 року розподіл працівників за досвідом у галузі QA має зміни за останні чотири роки. Так, кількість Junior-працівників у період 2015−2020 років складала в середньому ~23,3% з коливанням у межах ~2,1%, Middle у середньому ~55% з коливанням у межах ~1,5%, Senior у середньому ~22% з коливанням у межах ~1,5%.

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У 2020−2021 роках розподіл серед Middle і Senior змінився до ~43% і ~34% у середньому відповідно. Однак після 2022 року зафіксовано зменшення новачків у спеціальності та зростання кількості Senior-спеціалістів. Це може бути свідченням як зниження цікавості новачків до професії, так і подовженням терміну роботи спеціалістів у галузі.

Найбільше технічних працівників серед усіх тайтлів упродовж усіх років працюють розробниками та тестувальниками:

серед Junior-працівників топ-5 за часткою є стабільним на дистанції в 10 років у загальних рисах. У 2015 році третє місце за кількістю займали менеджери проєктів (6%), четверте та п’яте місце за часткою: аналітики (2,3%) та дизайнери (2%) відповідно. На дистанції в 10 років четверте місце ділили також спеціальності Data Science. Станом на 2024-й, третє місце за кількістю обіймають аналітики (9,5%), а п’яте — менеджери проєктів (7,4%);

серед Middle-працівників топ-3 розподіл за часткою є стабільним: розробники, тестувальники та менеджери проєктів. П’яте місце за кількістю також стабільно займають дизайнери. Четверте місце на дистанції в 10 років займали спеціалісти Data Science і некатегоризовані спеціальності, такі як адміністратори баз даних, Hardware Engineer, CTO. Станом на 2024, четверте місце займають DevOps і SRE спеціалісти;

третю за розміром частку Senior-працівників у 2015 та 2020 роках займали некатегоризовані спеціальності (DBA, Hardware Engineer, CTO, тощо). Четверте та п’яте місце у 2015 році займали менеджери проєктів і системні адміністратори: 7 і 4% відповідно. Станом на 2024, четверте місце займають DevOps та SRE (6%), а п’яте — дизайнери (4,6%).

Найбільше нетехнічних працівників серед усіх тайтлів упродовж усіх 10 років працюють у сфері HR

Серед Junior-працівників у 2015 році друге й третє місце за кількістю займали працівники Support і Sales посад (21,7 і 12% відповідно). На дистанції в 10 років частка цих спеціальностей зменшилась, однак, станом на 2024-й, друге місце за кількістю все ще займають Support-спеціалісти (23,2%). Третє місце у 2024 році займають Marketing & PR із часткою у 22,1%.

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Серед Middle і Senior-працівників, станом на 2015 рік, топ-3 розподіл є аналогічним до Junior (47% і 44% для HR, 27,6% і 38,8% для Support, 27,6% і 10,2% для Sales відповідно). Станом на 2024, друге та третє місце за кількістю Middle і Senior-працівників займають Marketing & PR спеціалісти та некласифіковані спеціальності, такі як бухгалтери, юристи, копірайтери тощо.

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