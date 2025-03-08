Експорт IT-послуг України скоротився майже на чверть порівняно з 2022 роком — Finance.ua

Експорт IT-послуг України скоротився майже на чверть порівняно з 2022 роком Сьогодні 16:18 — Казна та Політика

Експорт IT-послуг України скоротився майже на чверть порівняно з 2022 роком

Порівняно із січнем 2022 року експорт IT-послуг скоротився майже на чверть. У січні 2025 року експорт комп’ютерних послуг становив 489 млн дол. Це на 3,7% (19 млн дол.) менше за аналогічний період минулого року.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Національного банку України.

Причини зниження експорту IT-послуг

Гетманцев зауважив, скорочення експорту IT у річному вимірі триває третій рік поспіль.

Падіння пов’язано насамперед із війною та її негативним впливом на цю галузь, зокрема:

перенесенням замовлень/ частини офісів глобальних компаній в інші країни через безпекові ризики;

зменшенням кількості IT спеціалістів;

складнощами із бронюванням;

погіршенням доступу до енергозабезпечення, що мало місце у різні періоди війни та ін.

Порівняно із січнем 2022 року експорт комп’ютерних послуг скоротився на 23,5% («мінус» 150 млн дол.)

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За словами Гетманцева, попри стиснення, галузь залишається надважливою частиною економіки та експортного потенціалу, на частку якої припадає 40,3% експорту всіх послуг у січні 2025 року (37,4% у 2024 році).

Загальний експорт IT-послуг у 2024 році

За підсумками минулого року експорт IT послуг становив 6,45 млрд дол. Якщо брати увесь експорт по товарам і послугам, це другий показник за експортною виручкою після продовольчих товарів.

Для порівняння у 2024 році Україна експортувала продукції металургічної галузі на суму 4,42 млрд дол., мінеральних продуктів — 3,14 млрд дол., продукції машинобудування — 2,03 млрд дол.

Довідка Finance.ua:

за даними Djinni, жінки становлять 32% серед тих, хто шукає роботу в ІТ, і таку ж частку серед найнятих фахівців. У технічних спеціальностях частка жінок зменшується зі зростанням категорії та досвіду, водночас збільшилась кількість жінок-джунів;

кількість IT-компаній в Україні за останнє десятиліття зросла на 41,1%. Якщо у 2014 році в країні налічувалося 5633 компанії, то у 2024-му їх стало 7977. Середній щорічний темп приросту склав 4,5%;

у 2024 році у близько 40% українських фахівців IT-сфери підвищилася заробітна плата як всередині країни, так і за кордоном. У деяких спеціалістів щомісячні виплати за останні пів року зросли на 300 доларів.

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