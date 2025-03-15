Де нетехнічні спеціалісти в ІТ заробляють найбільше: дослідження Dou — Finance.ua

Де нетехнічні спеціалісти в ІТ заробляють найбільше: дослідження Dou Сьогодні 19:02

Де нетехнічні спеціалісти в ІТ заробляють найбільше: дослідження Dou, Фото: freepik

У Києві медіанні зарплати нетехнічних спеціалістів в ІТ дещо вищі, ніж у Львові. Виняток — зарплати фахівців з комунікацій і брендингу, вони однакові в обох містах.

Про це йдеться у дослідженні Dou.

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Вищі медіанні зарплати в Києві частково обумовлені більшою часткою фахівців у продуктових компаніях, які наразі платять вищі зарплати, ніж сервісні, а частково — вищим рівнем зарплат у Києві.

Медіанні зарплати за кордоном

Медіанні зарплати нетехнічних фахівців, які зараз живуть за кордоном, вищі, ніж в Україні.

Частково це обумовлено тим, що серед тих, хто виїхав, вища частка досвідчених спеціалістів. Проте медіанні зарплати фахівців з однаковим досвідом часто вищі за кордоном. Особливо це стосується початківців та фахівців з досвідом до п’яти років.

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Найчастіше нетехнічні спеціалісти переїжджали в Польщу (38%) та Іспанію (13%).

Портрет фахівців

Жінки складають 71% нетехнічних спеціалістів в ІТ. Найбільше жінок серед HR, рекрутерів та фахівців з брендингу і комунікацій — понад 80%. Найменше — серед техпідтримки (18%).

Медіанний вік нетехнічних фахівців близький до медіанного віку всіх айтівців загалом і найчастіше складає 28−32 роки. Наймолодші — Customer Support (медіанний вік 26 років), найстарші — техрайтери (33 роки).

Найкращий рівень англійської серед нетехнічних спеціалістів — у Customer Success, техрайтерів та юристів: понад 80% з них знають її на рівні Upper-Intermediate чи Advanced.

Нагадаємо, найвища медіана зарплата в IT серед нетехнічних спеціалістів — у юристів ($2415), найнижча — у сапорт і адміністративного персоналу ($900−1100). Поступово зростають медіанні зарплати фахівців з маркетингу, продажів/біздеву, PR -менеджерів і техрайтерів.

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