Де нетехнічні спеціалісти в ІТ заробляють найбільше: дослідження Dou — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де нетехнічні спеціалісти в ІТ заробляють найбільше: дослідження Dou

11
Де нетехнічні спеціалісти в ІТ заробляють найбільше: дослідження Dou
Де нетехнічні спеціалісти в ІТ заробляють найбільше: дослідження Dou, Фото: freepik
У Києві медіанні зарплати нетехнічних спеціалістів в ІТ дещо вищі, ніж у Львові. Виняток — зарплати фахівців з комунікацій і брендингу, вони однакові в обох містах.
Про це йдеться у дослідженні Dou.
Читайте також
Вищі медіанні зарплати в Києві частково обумовлені більшою часткою фахівців у продуктових компаніях, які наразі платять вищі зарплати, ніж сервісні, а частково — вищим рівнем зарплат у Києві.

Медіанні зарплати за кордоном

Медіанні зарплати нетехнічних фахівців, які зараз живуть за кордоном, вищі, ніж в Україні.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

Частково це обумовлено тим, що серед тих, хто виїхав, вища частка досвідчених спеціалістів. Проте медіанні зарплати фахівців з однаковим досвідом часто вищі за кордоном. Особливо це стосується початківців та фахівців з досвідом до п’яти років.
Читайте також
Найчастіше нетехнічні спеціалісти переїжджали в Польщу (38%) та Іспанію (13%).

Портрет фахівців

Жінки складають 71% нетехнічних спеціалістів в ІТ. Найбільше жінок серед HR, рекрутерів та фахівців з брендингу і комунікацій — понад 80%. Найменше — серед техпідтримки (18%).
Медіанний вік нетехнічних фахівців близький до медіанного віку всіх айтівців загалом і найчастіше складає 28−32 роки. Наймолодші — Customer Support (медіанний вік 26 років), найстарші — техрайтери (33 роки).
Читайте також
Найкращий рівень англійської серед нетехнічних спеціалістів — у Customer Success, техрайтерів та юристів: понад 80% з них знають її на рівні Upper-Intermediate чи Advanced.
Нагадаємо, найвища медіана зарплата в IT серед нетехнічних спеціалістів — у юристів ($2415), найнижча — у сапорт і адміністративного персоналу ($900−1100). Поступово зростають медіанні зарплати фахівців з маркетингу, продажів/біздеву, PR -менеджерів і техрайтерів.
Finance.ua прагне бути корисним, тому ми запустили опитування, щоб краще розуміти ваші інтереси, цілі та вподобання у контенті.

Пройти опитування

За матеріалами:
Dou
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems